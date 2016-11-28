Санкт-Петербург, 28 ноября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Новый самолет Boeing 737−800 авиакомпании «Россия» получил собственное имя «Грозный» — в честь столицы Чеченской республики. Воздушное судно с бортовым номером VP-BGR поступило в парк перевозчика непосредственно с завода Boeing в США. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщила ИА REGNUM пресс-служба авиакомпании.

Rossiya-airlines.com Самолеты авиакомпании «Россия»

Авиалайнер «Грозный» рассчитан на перевозку 189 пассажиров. Свои первые рейсы самолет уже совершил в Краснодар, Санкт-Петербург и Сочи.

Самолет с именем «Грозный» имеет современный салон Boeing Sky Interior с плавными контурами стен и оконных проемов и повышенной шумоизоляцией.

Как отмечается, у авиакомпании «Россия» уже имеются самолеты «Москва», «Волгоград», «Владивосток», «Казань», «Оренбург», «Ростов-на-Дону», «Смоленск», «Ижевск», «Нижний Новгород», «Сочи», «Челябинск», «Петропавловск-Камчатский», «Екатеринбург», «Хабаровск», «Магадан», «Новосибирск» и «Южно-Сахалинск». А первым лайнером, названным в честь российского города, стал самолет «Санкт-Петербург». Напомним, что петербургский аэропорт «Пулково» является базовым для «России».

В настоящее время у авиакомпании «Россия» в эксплуатации находится 31 самолет семейства Airbus А320, 15 — Boeing 737, шесть лайнеров Boeing 777 и семь самолетов Boeing 747.

Объединенная Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот». Создана на базе трех региональных перевозчиков группы: «России», «Донавиа» и «Оренбургских авиалиний». Базируется в Санкт-Петербурге, имеет филиалы в Москве, Ростове-на-Дону и Оренбурге.