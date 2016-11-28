Красногорск, 28 ноября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. В парках культуры и отдыха, расположенных в Московской области, с 1 декабря 2016 года планируется провести более 200 новогодних и рождественских мероприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

jill111 Зимний праздник

День открытия зимнего сезона в Московской области запланирован на 1 декабря, когда в рамках акции «Зимний парк» на территории региона пройдут первые предновогодние мероприятия.

«Зимой жителей и гостей области ждут театрализованные представления, мастер-классы, конкурсы, концерты, спортивно-массовые мероприятия для детей и взрослых. Например, в парках Истры, Мытищ, Наро-Фоминска, Подольска, Шатуры, Электрогорска, Электростали, Егорьевска пройдут конкурсы снеговиков и других снежных скульптур. Всего во время зимнего сезона разнообразные праздничные программы предложат 62 областных парка культуры и отдыха», — пояснила Забралова.

Напомним, в парках Подмосковья также планируется залить 41 каток, проложить 43 лыжные трассы общей длиной более 80 км и открыть 30 зимних кафе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году на подготовку новогодний мероприятий в Московской области было выделено 26,9 млн рублей, а на приобретение праздничных елей — 283,3 тыс. рублей. Тогда в Подмосковье было запланировано свыше 10 тысяч новогодних программ, а также 5 областных новогодних елок.

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