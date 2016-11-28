Головин — лучший молодой игрок РФПЛ
Москва, 28 ноября, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Футбольный полузащитник Александр Головин, выступающий за московский клуб ЦСКА, признан лучшим молодым спортсменом РФПЛ. Об этом сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ).
По итогам голосования Головин набрал 277 баллов, опередив более чем в 2 раза ближайшего преследователя Рифата Жемалетдинова (101). Далее расположились Георгий Тигиев из «Анжи», Дмитрий Ефремов («Оренбург») и Игорь Безденежных («Уфа»).
Напомним, что лауреат премии «Первая пятерка» определяется путем голосования, в котором принимают участие руководители российского футбола, клубов, тренеры, журналисты и эксперты.
Итоги голосования:
Александр Головин (ЦСКА) — 277 баллов
Рифат Жемалетдинов («Локомотив» — «Рубин») — 101 балл
Георгий Тигиев («Анжи») — 79 баллов
Дмитрий Ефремов («Оренбург») — 71 балл
Игорь Безденежных («Уфа») — 67 баллов.