Москва, 28 ноября, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Футбольный полузащитник Александр Головин, выступающий за московский клуб ЦСКА, признан лучшим молодым спортсменом РФПЛ. Об этом сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ).

Footballgood.ru Алексей Головин

По итогам голосования Головин набрал 277 баллов, опередив более чем в 2 раза ближайшего преследователя Рифата Жемалетдинова (101). Далее расположились Георгий Тигиев из «Анжи», Дмитрий Ефремов («Оренбург») и Игорь Безденежных («Уфа»).

Напомним, что лауреат премии «Первая пятерка» определяется путем голосования, в котором принимают участие руководители российского футбола, клубов, тренеры, журналисты и эксперты.

Итоги голосования:

Александр Головин (ЦСКА) — 277 баллов

Рифат Жемалетдинов («Локомотив» — «Рубин») — 101 балл

Георгий Тигиев («Анжи») — 79 баллов

Дмитрий Ефремов («Оренбург») — 71 балл

Игорь Безденежных («Уфа») — 67 баллов.