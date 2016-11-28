Краснодар, 28 ноября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. ФК «Краснодар» намерен добиваться дисквалификации полузащитника «Зенита» Хави Гарсии. Именно он нанес удар локтем игроку краснодарского клуба Юрию Газинскому в ходе вчерашнего матча 15-го тура РФПЛ. По словам генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, этот вопрос сейчас обсуждают в клубе.

Fckrasnodar.ru Матч «Краснодар» — «Зенит»

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября «Краснодар» на своем поле переиграл санкт-петербургский «Зенит» в матче чемпионата России. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 2:1.

Концовка матча оказалась неудачной для двух футболистов ФК «Краснодар» — полузащитники Юрий Газинский и Владимир Быстров получили серьезные травмы. Удар локтем Газинский получил на 80-й минуте от опорного полузащитника «Зенита» Хави Гарсия. После столкновения игрок горожан упал и на несколько секунд потерял сознание. С переломом носа футболист покинул поле на медицинском электрокаре. Вышедший на его замену Владимир Быстров также был травмирован. Из-за жестко игравших спортсменов он завершил встречу с переломом ребра.

Несмотря на травмы, «Краснодар» буквально вырвал победу у «Зенита». Автором первого года на второй добавленной минуте в ворота питерцев стал Марат Измайлов. Когда же истекала заключительная, четвертая компенсированная минута, Торнике Окриашвили забил мяч, который по праву должен быть признан голом всего первого круга текущего чемпионата России. выловив мяч на линии штрафной, грузинский полузащитник шикарным ударом через себя в прыжке поразил пустовавший угол гостевых ворот. Это стало очередной невероятной победой «быков», которая вывела клуб на чистое третье место по итогам первого круга.