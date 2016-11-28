Якутск, 28 ноября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Неблагополучная ситуация наблюдается в Якутии: несовершеннолетние жители республики всё чаще совершают самоубийства и преступления, а коэффициент отказа от новорождённых за последнее время вырос в регионе в два раза. Такие данные в своём выступлении перед депутатами регионального парламента озвучила уполномоченный по правам ребёнка в Якутии Анна Соловьёва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

FeeLoona Новорожденный ребенок в корзинке

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«При снижении числа суицидов в РФ коэффициент самоубийств несовершеннолетних в регионе в возрасте от 0 до 17 лет стабильно высок. Регион практически не имеет детских и подростковых терапевтов, сексологов и суицидологов. Много детей гибнет в ДТП и на пожарах», — в частности, говорилось в докладе детского омбудсмена. По количеству отказов от новорождённых Якутию относил к неблагополучным регионам экс-уполномоченный по правам ребёнка в РФ Павел Астахов, отметила также Анна Соловьёва.

Представитель Госсобрания республики Гульсум Бейсембаева, комментируя приведённую статистику, отметила, что её смущают приведённые цифры, так как эти показатели являются основными для эффективности работы института уполномоченного.

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Детский омбудсмен Якутии пояснила, что эти проблемы нужно и возможно решать: «Необходимо работать. У нас есть нормативные акты, полноценная законодательная база, но исполнение законов не на том уровне, на котором хотелось бы. Нужны психологи при родильных домах, и они должны работать отдельно с каждой женщиной. У нас нет суицидологов, у нас нет психотерапевтов, у нас нет центров психологической помощи населению. В Нюрбинском районе такая служба в своё время дала очень хороший результат. Детям надо помогать». По её мнению, законодательство часто нарушают дети, которыми не занимаются, в том числе они получают минимальное образование.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Якутии Иннокентий Васильев ранее высказывал мнение, что неблагополучные семьи возникают в том числе из-за трудного финансового положения жителей региона.