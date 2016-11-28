Санкт-Петербург, 28 ноября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ушел из жизни шахматист, международный гроссмейстер Марк Тайманов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Frank Morales R Траурная свеча

Заслуженный мастер спорта скончался на 91-м году жизни. Тайманов также известен как шахматный теоретик.

Легендарный чемпион 23 раза принимал участие в чемпионатах страны, в 1956 году стал чемпионом СССР. Четыре раза становился чемпионом на европейских соревнованиях, дважды принимал участие в первенстве мира.