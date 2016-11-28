Челябинск, 28 ноября, 2016, 11:46 — ИА Регнум. В Челябинской области установили личность трёхлетнего мальчика, оставленного на территории Ленинского района города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в районном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Pexels Ребенок

Судьба находящегося в приюте ребёнка, который, по словам очевидцев, был оставлен матерью на улице Дзержинского возле дома №18, пока не определена. Несовершеннолетний будет находится в приюте до выяснении всех обстоятельств произошедшего.

«Несовершеннолетний поступил к нам в учреждение в день обнаружения. Он находится у нас, личность его установлена. Ведется работа по выяснению всех обстоятельств случившегося», — сообщили в социально-правовом отделе Муниципального казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района Челябинска.

В СРЦ уточнили обстоятельства случившегося. Вечером 25 ноября к пятиэтажному дому в Ленинском районе подъехала машина, водитель которой оставила мальчика на улице и уехала. Несовершеннолетний был обнаружен и помещен в приют. Ребенок назвал своё имя и сообщил, что его привезла на машине и оставила мать. После случившегося полиция Ленинского района через СМИ обратилась за помощью в определении личности ребенка и просьбой откликнуться родственникам малыша. На призыв отозвалась тетя ребенка, которая сообщила, что знает мать, но попросила ребенка отдать ей. По данным полиции, неполная семья мальчика проживает в Копейске и является неблагополучной.

В настоящее время решается судьба ребенка. Возможно, что тетя мальчика сможет оформить опеку на племянника. Для этого ей необходимо предоставить все полагающиеся документы и получить одобрение в социальных службах,