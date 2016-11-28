Пекин, 28 ноября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан прокомментировал задержание сухогруза, доставлявшего вооружение из Тайваня в Сингапур. Судно было задержано 24 ноября в таможенной службой Гонконга.

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«Китайское правительство выступает решительно против любых форм официального взаимодействия иностранных государств с Тайванем. Пекин считает недопустимыми любые формы военных обменов и сотрудничества между Тайбэем и иностранными государствами», — сообщил журналистам пресс-секретарь МИД КНР.

Китайские издания напомнили своим читателям историю развития отношений между Тайванем и Сингапуром. В 1975 г. Тайбэй и Сингапур заключили секретное соглашение, согласно которому Сингапур из-за ограниченности собственных географических ресурсов ежегодно направлял на Тайвань войска для проведения учений и тренировок.

Подобная практика продолжалась вплоть до 1990 г., когда Сингапур установил официальные дипломатические отношения с КНР. В 2012 г. власти Сингапура заявили о полном приостановлении сотрудничества с Тайванем во всех областях, однако задержание сухогруза с оружием из Тайваня демонстрирует лицемерие Сингапура, пишет «Жэньминь жибао».

В течение нескольких десятилетий Сингапур пытается найти баланс в отношениях с КНР и США, принимая сторону то одной, до другой державы по ряду принципиальных вопросов. Сингапур, официально не являясь военным союзником США, неоднократно предоставлял свои авиабазы для американской ударной и разведывательной авиации. Сингапур, официально не участвующий в территориальном споре в Южно-Китайском море, своими действиями значительно усложняет ситуацию в регионе.

Китайские СМИ отмечают, что такому небольшому государству, как Сингапур, необходимо выработать «собственную тактику выживания в играх крупных держав», однако при этом необходимо быть последовательными. Сухогруз с военной техникой, задержанный в порту Гонконга, подтверждает факт того, что Сингапур не принимает принцип «Единого Китая» и готов действовать исключительно в собственных интересах.

Властям Сингапура следует со всей ответственностью понимать последствия подобных действий — в случае корректировки внешнего курса Пекином, отношения между двумя странами могут измениться кардинальным образом.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ноябре 2015 г. в Сингапуре состоялась историческая встреча председателя КНР Си Цзиньпина и главы тайваньской администрации Ма Инцзю.