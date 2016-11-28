Оренбург, 28 ноября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области трем полицейским МО МВД России «Бузулукский» предъявлено обвинение в получении взятки, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Двум сотрудникам ОВД избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного решается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Анжелика Линькова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

По данным предварительного следствия, что с июня по сентябрь 2016 года полицейские обеспечивали беспрепятственный проезд транспортных средств, принадлежащих коммерческой организации (Нижний Новгород), через пункт весового контроля на площадке трассе «Бугульма-Уральск» в районе села Лабазы Курманаевского района Оренбургской области. Выяснилось, что вес большегрузов превышал допустимую нагрузку на ось. Таким образом, благодаря действиям группы сотрудников полиции фирма из Нижнего Новгорода избегала крупных сумм административных штрафов. Действовали стражи правопорядка небескорыстно. Представители коммерческой организации систематически перечисляли денежные средства на подконтрольные полицейским расчетные счета — на общую сумму более 314 тысяч рублей.

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«Начальником Управления МВД России по Оренбургской области назначена служебная проверка. Если вина сотрудников полиции будет доказана, то они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Напомним, в Оренбуржье отмечен рост числа преступлений коррупционной направленности. За 2015 год правоохранительные органы выявили 321 коррупционное преступление (2014 год— 314). Из них наибольшее число составляют мошенничества — 88 случая, присвоение либо растрата имущества — 60, факты получения — 71 и дачи взятки —38 случаев. По количеству зарегистрированных фактов получения взятки Оренбургская область находилась на шестом месте по Приволжскому федеральному округу.

Из общего числа выявленных в 2015 году фактов получения взяток шесть совершены в крупном и особо крупном размере (от 165 тыс. рублей до 5 млн рублей). Средняя сумма получения взятки — почти 86 тыс. рублей (по сравнению с 2014 годом увеличилась в 1,7 раза). Среди 25 привлеченных к уголовной ответственности оренбургских взяточников по четыре государственных служащих и работников учреждений образования, восемь работников учреждений здравоохранения, глава органа местного самоуправления, шесть сотрудников правоохранительных органов, два руководителей государственных учреждений.