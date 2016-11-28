Ростов-на-Дону, 28 ноября, 2016, 11:31 — ИА Регнум.



Hans Водитель

В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП с участием маршрутного такси с пассажирами. Как оказалось, водитель маршрутки умер прямо за рулём. Как сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе дорожной полиции, к счастью, обошлось без пострадавших.

Инцидент с участием «Hyundai County» произошёл на проспекте Сельмаш. Маршрутка №79 после смерти водителя продолжила движение и столкнулась с припаркованными автомобилями «Kia Sportage «, «BMW 535» и «ВАЗ-2104».

По имеющейся информации, никто из пассажиров маршрутки не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев текущего года, в Ростовской области произошло 4 тыс. 148 аварий, в которых погибло 565 человек, более 5 тысяч участников ДТП получили травмы. Вместе с тем, в регионе за этот же период произошло 26 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. Эти аварии унесли жизни семи человек, ранения и травмы получили 47 человек.