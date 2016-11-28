Курган, 28 ноября, 2016, 11:30 — ИА Регнум. В Альменьевском районе Курганской области потеряны все документы на муниципальные коммунальные объекты. Об этом 28 ноября на совещании в правительстве области заявил глава департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Объекты ЖКХ

Это мешает провести регистрацию объектов коммунального хозяйства, находящихся в собственности муниципалитета. Так, в Альменьевском районе к этой процедуре еще и не приступали. Ванюков сообщил присутствующим, что совместно с руководством района принято решение считать альменьевские объекты бесхозными.

Далее Ванюков доложил: в Курганской области на данный момент в муниципальной собственности зарегистрировано 63,8% коммунальных объектов. В четырнадцати районах процедуру прошли от 60 до 90% объектов, в остальных, включая Курган, регистрацию прошли от 30 до 60% муниципальных объектов ЖКХ. Напомним, в Курганской области 24 района и два городских округа — Шадринск и Курган.

Напомним, поручение президента РФ по регистрации прав государственной и муниципальной собственности на объектах ЖКХ должно быть исполнено до конца года. Далее следует в установленные сроки исполнение графиков передачи в концессию объектов ЖКХ всех городских и муниципальных унитарных предприятий, управление которыми признано неэффективным.