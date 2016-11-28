Москва, 28 ноября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан при выходе из офиса компании «Роснефть». Об этом в ходе заседания Мосгорсуда заявил его адвокат Тимофей Гриднев, сообщает РЕН ТВ.

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По его словам, машина Улюкаева при выезде из офиса «Роснефти» была блокирована сотрудниками ФСБ, после чего чиновнику «ограничили передвижения и запретили пользоваться средствами связи».

Защитник Улюкаева заявил, что действия сотрудников ФСБ нужно квалифицировать как «нарушение должностных полномочий или похищение человека».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Москве по подозрению в получении взятки в размере $2 млн был задержан глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.

В Следственном комитете РФ (СКР) сообщили, что у следователей имеются аудио‑ и видеозаписи, показания свидетелей, доказывающие вину чиновника, а также зафиксированные по всем правилам «специфические следы на пальцах рук» обвиняемого.