Адвокат: Задержание Улюкаева должно быть квалифицировано как похищение
Москва, 28 ноября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан при выходе из офиса компании «Роснефть». Об этом в ходе заседания Мосгорсуда заявил его адвокат Тимофей Гриднев, сообщает РЕН ТВ.
По его словам, машина Улюкаева при выезде из офиса «Роснефти» была блокирована сотрудниками ФСБ, после чего чиновнику «ограничили передвижения и запретили пользоваться средствами связи».
Защитник Улюкаева заявил, что действия сотрудников ФСБ нужно квалифицировать как «нарушение должностных полномочий или похищение человека».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Москве по подозрению в получении взятки в размере $2 млн был задержан глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.
В Следственном комитете РФ (СКР) сообщили, что у следователей имеются аудио‑ и видеозаписи, показания свидетелей, доказывающие вину чиновника, а также зафиксированные по всем правилам «специфические следы на пальцах рук» обвиняемого.