Ярославль, 28 ноября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В Ярославской области 57-летняя сотрудница инженерной фирмы предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, пренебрежение нормами работы стало причиной пожара в нескольких жилых квартирах, в ходе которого тяжело пострадала пожилая женщина.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

В феврале 2015 года в Ростове Великом работники инженерной организации ООО «Интергео» занимались бурением скважин. Работали они вблизи многоквартирного жилого дома, расположенного на Советской площади. Как уточняет следствие, работы производились без согласования с организациями, эксплуатирующими надземные и подземные сооружения в месте проведения работ и в отсутствие ордера на проведение земляных работ.

Во время бурения рабочие повредили участок трубы газопровода высокого давления. Газ стал поступать в воздух и, как уточняют в Ярославском управлении Следственного комитета, проник в помещения жилого дома. В результате в одной из квартир бытовая искра привела к вспышке газовоздушной смеси — и произошел пожар.

В огне тяжело пострадала 64-летняя жительница квартиры. Также пламя повредило и соседние жилые помещения — их собственникам причинен ущерб на сумму 1,4 млн рублей.

Вину за произошедшее следствие возложило на 57-летнюю женщину — начальника геологической партии ООО «Интергео». Работы проводились именно по ее указанию, подчеркивают в СКР.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Обвиняемая находится на подписке о невыезде.