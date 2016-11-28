Барнаул, 28 ноября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Алтайский край на оснащение детского технопарка «Кванториум» получил из федерального бюджета более 56 миллионов рублей. Как сообщает сегодня, 28 ноября, официальный сайт региона, в соответствии с распоряжением о распределении средств, на эти деньги будет приобретено оборудование, соответствующее направлениям, реализуемым в технопарке (речь идет об аэротехнологиях, геоинформатике, биотехнологиях, робототехнике, а также — IT-технологиях виртуальной и дополненной реальности, — прим. ИА REGNUM).

Официальный сайт Алтайского края Детский технопарк планируют открыть в Барнауле

В технопарке появятся: станок для лазерной резки, 3D-принтеры и сканеры, высокопроизводительные компьютеры, геоинформационное программное обеспечение, квадрокоптер-конструкторы и профессиональные модели для аэрофотосъемки, мультиспектральная камера, мощные оптические микроскопы и другие технические новинки. Все они соответствуют требованиям федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум» и позволят реализовать учебные проекты и технологические кейсы. Государственные контракты на закупку всего необходимого заключат уже в этом году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край вошел в число 17 регионов, ставших победителями конкурса Министерства образования и науки по созданию детских технопарков. Всего на эти цели из федерального бюджета выделено 925 миллионов рублей. Распоряжение, согласно которому из федерального бюджета Алтайский край получит 56 миллионов 284 тысячи рублей на создание детского технопарка, было подписано Дмитрием Медведевым в начале октября 2016 года.

Детский технопарк «Кванториум», оборудованный современными высокотехнологичными устройствами для занятий робототехникой, автомоделированием, гео-, био‑ и ИТ-технологиями, планируют открыть в Барнауле.

«Мы его откроем в начале следующего года. Создавать технопарк будут на базе одного из лицеев Барнаула, но работать он будет на весь регион — на города, сельские территории, будет способствовать приобщению нашей молодежи, школьников, студентов к современным ИТ-технологиям, другим направлениям, актуальным для нашей экономики», — заявил ранее губернатор.

В настоящее время на Алтае работают 10 станций юных техников, домов детского технического творчества, техническим творчеством в системе дополнительного образования занимаются более 23 тысяч детей. Планируется, что технопарк Алтайского края станет территорией инноваций в сфере технического творчества детей и молодежи, где объединятся научно-исследовательские лаборатории, мастерские, учебные кабинеты.

На базе данного учреждения будут реализованы проекты естественнонаучной и технической направленности, соответствующие рынкам Национальной технологической инициативы и приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. Среди первых будут реализовать такие направления, как «Робоквантум», «Аэроквантум», «Биоквантум», «Геоквантум», «IT-квантум», VR (виртуальная реальность) / AR (дополненная реальность).