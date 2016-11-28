Краснодар, 28 ноября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. В Краснодаре сотрудники старейшего приюта для пострадавших животных, в очередной раз оказавшись в трудной ситуации, взывают о помощи. Просьба помочь оплатить долги прибежища для четвероногих размещена на сайте приюта Вконтакте, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Гейнсборо Томас. Две собаки (Бич и Паппи). 1777

«Нам не справится без вашей помощи», — написали сотрудники.

Отклик у неравнодушных обращение получило сразу же. Любители животных ежедневно перечисляют на счета приюта разные суммы — от 50 до 2000 рублей.

В общей сложности, по словам администратора организации Дарьи Бакановой, долги за корма и лекарства для животных уже превысили 600 тыс. рублей, пишет газета «КоммерсантЪ — Кубань». Поставщики предупредили, что отпускать товары для приюта в долг больше не будут и требуют полного погашения задолженности.

Ситуация в приюте, который на сегодня переполнен, сложилась катастрофическая. Не хватает даже самого основного — лекарств первой необходимости, а количество кошек и собак с каждым днем растет.

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Зозащитники считают, что заботу о бродячих животных должно финансировать прежде всего государство. Администрация кубанской столицы денег на приют не выделяет, но, по словам Дарьи Бокановой, оказывает другую помощь: «Например, у нас был контракт на стерилизацию животных, в прошлом году совместно с администрацией удалось отстоять приют: на нас писали жалобы, но Владимир Евланов встал на нашу сторону».

По мнению владельца зоосайта ЗверЮга.Ру Андрея Помидорова, в Краснодаре «дела с бродячими собаками, да и животными вообще, обстоят никак».

«Сколько-нибудь комплексного, продуманного и просчитанного подхода к этой проблеме у города нет. Все что делалось на эту тему, носило временный характер», — цитирует издание слова Помидорова.

В настоящее время в кубанской столицы нет ни одного муниципального приюта. Как поясняют чиновники, причина — дефицит бюджета. Между тем, отлов собак проводится регулярно. Так, с августа по ноябрь в Краснодаре было объявлено девять конкурсов на поиск организации для оказание услуг по отлову безнадзорных животных (с выполнением мероприятий по стерилизации и временному содержанию отловленных животных в приюте). Начальные суммы контрактов — около 500 тыс. рублей каждый.

Приют «Краснодог» в кубанской столице существует уже более 13 лет. За это время удалось спасти, вылечить и найти дом более чем 6 тыс. тяжело травмированных собак и кошек.

Как сообщало ИА REGNUM, летом текущего года на популярной платформе для гражданских инициатив вновь была размещена петиция с пробой не дать закрыть приют. Она была адресована губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Петиция возымела действие и выиграла с более чем 19,4 тыс. подписчиков. И уже 19 сентября на странице появилась сообщение: «На данный момент угрозы закрытия приюта нет. Спасибо всем, кто не остался равнодушен к проблемам и угрозе существования приюта. Приют будет продолжать работать, а значит, у сотен травмированных животных появится шанс на новую жизнь».