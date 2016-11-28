Челябинск, 28 ноября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Пункты бесплатного и анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ открылись в Челябинске в рамках Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

Акцией власти региона планируют привлечь внимание жителей к проблеме распространения ВИЧ-инфекции. С сегодняшнего дня, 28 ноября, пункт экспресс-тестирования открылся в здании железнодорожного вокзала. Через три дня, 1 декабря, пункт переместится в ТРК «Горки», в тот же день будет проведено тестирование в одном из ночных рок-клубов Челябинска. С 12 декабря в течение декады анонимное тестирование будет проходить в одном из торговых центрах Челябинска.

По данным регионального Минздрава, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Челябинской области напряженная, но контролируемая. Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями заявил, что «за 9 месяцев 2016 года в Челябинской области выявлено 3177 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 12,3% ниже показателя аналогичного периода 2015 года».

1 декабря по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН является Всемирным днем борьбы со СПИДом. По данным ЮНЭЙДС, которые приводит региональный Минздрав, число ВИЧ-инфицированных в 2016 году приближается к 40 миллионам человек.

Отметим, ЮНЭЙДС (объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД) — объединение организаций ООН, призванное координировать глобальную работу по борьбе с эпидемиями ВИЧ и СПИД, а также ее последствиями. Основная деятельность ЮНЭЙДС осуществляется со ставкой на концепт — «устойчивое развитие». При этом одной из задач организация ставит инновационный сбор данных, к которому относятся «сбор субнациональных данных и повышение доступности данных в режиме реального времени с помощью новых технологий».

В своей работе ЮНЭЙДС, обозначает инклюзивные меры, а именно — «выявление потребностей неустойчивых сообществ и обеспечение их удовлетворения во всех странах. Объединенная программа продолжит выступать от имени неустойчивых, уязвимых и затронутых сообществ и работать с ними, чтобы гарантировать модификацию мер в ответ на СПИД с учетом их потребностей, оказание помощи правительствам, гражданскому обществу и другим участникам борьбы с ВИЧ в решении разнообразных гендерных и правозащитных вопросов в соответствии с национальными планами по борьбе с ВИЧ, защите прав человека и гендерному равенству».

Отметим, создаваемые структуры по профилактике ВИЧ в России не раз были уличены общественниками в пропаганде секспросвета. Так, в Челябинске, организацией лекций подростками на тему профилактики ВИЧ занимается МБУ «ЦПС «КОМПАС». На проводимых уроках, по данным общественников, школьникам рассказывали о различных видах секса и вариантах защиты. В школах представители организации раздавали брошюру под названием «Паспорт для тех, кому уже 16» и презервативы. Мероприятие проводились в рамках всемирного дня борьбы со СПИДом.

Добавим, действия организаций в России занимающихся работой по профилактике распространения ВИЧ попадали в поле зрения контролирующих органов. 22 июня Минюст РФ на своем сайте сообщил, что московская НКО по поддержке социально-профилактических программ в сфере общественного здоровья «ЭСВЕРО» внесена в реестр иностранных агентов. Признаки НКО, выполняющее функции иностранного агенты, были обнаружены в результате внеплановой проверки Главным Управлением Минюста РФ по городу Москва. НП «ЭСВЕРО» привлекла внимание своей финансовой, информационной и методической помощью учреждениям, занимающихся профилактикой ВИЧ-инфекции в России. НКО активно взаимодействовало со структурами здравоохранения РФ по продвижению программ профилактики ВИЧ в систему медицинской и социальной помощи. Организация способствовала внедрению брошюр и информационных бюллетеней в российскую систему профилактики, готовила специалистов, проводила семинары с определенными лицами, работающими в сфере защиты прав человека.