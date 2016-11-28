Воронеж, 28 ноября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В Воронеже пьяный водитель сбил двух школьниц, шедших по тротуару. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону, авария произошла вечером 27 ноября на улице Дмитрия Горина.

Medicfoto.ru Алкоголь на дороге

Как предварительно установлено, около 21:00 26-летний водитель, управляя автомобилем Ford Mondeo, двигаясь по ул. Дмитрия Горина со стороны ул. Академика Королева, на перекрестке с круговым движением выехал на встречную сторону движения, а затем вылетел на тротуар. В этот момент по тротуару шли две девочки, 15 и 14 лет. Сбив детей, машина врезалась в забор.

Пострадавшие девочки госпитализированы с травмами.

По предварительным данным, водитель в момент совершения аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Это вторая крупная авария в областном центре, произошедшая в воскресенье, 27 ноября. Днем в Воронеже произошла авария с участием автобуса ЛиаАЗ и микроавтобуса, в результате которой пострадали шесть человек.

Всего за сутки на территории Воронежской области зарегистрировано 125 ДТП. Травмы различной степени тяжести получили 15 человек, один человек погиб.