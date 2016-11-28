Пекин, 28 ноября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Министерство транспорта КНР опубликовало проект развития транспортной инфраструктуры в конгломерации Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Государственного комитета по развитию и реформам КНР, на модернизацию старых и строительство новых железнодорожных путей из казны выделили 247 млрд юаней ($35,8 млрд).

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

Согласно новому транспортному проекту, в конгломерации Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй будет построено свыше 1,1 тыс. км нового железнодорожного полотна. Кроме того, во всех населенных пунктах, население которых составляет 100 тыс. человек и более, будут построены современные вокзалы, пишет «Синьхуа».

По планам властей, развитие инфраструктуры позволит полностью обеспечить транспортную доступность для 110 млн местных жителей. Кроме того, создание новых маршрутов и строительство современных вокзалов позволит создать несколько тысяч новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 30 июня в ходе заседания Госсовета КНР под председательством премьер-министра Ли Кэцяна был принят новый долгосрочный план развития сети железных дорог до 2020 г. Согласно принятому документу, Китай планирует увеличить протяженность железнодорожной сети на 150 тыс. км