Махачкала, 28 ноября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. В столице Дагестана появится улица, названная в честь кубинского лидера Фиделя Кастро. Такое решение принял мэр города Муса Мусаев, сообщили в ИА REGNUM 28 ноября в администрации Махачкалы.

Фидель Кастро, 1960

Также планируется проведение спортивных турниров в честь команданте. Однако в мэрии пока не уточнили, по каким именно видам спорта они будут проведены. Муса Мусаев выразил соболезнование в связи со смертью Кастро. Он заявил, что кубинский лидер по своему духу и темпераменту был очень близок дагестанцам.

В Северной Осетии в честь Фиделя Кастро планируется провести шахматный турнир с приглашением представителей всех кавказских республик. А в одном из поселков Пригородного района уже есть улица Кастро.

Лидер Кубинской революции Фидель Кастро умер 25 ноября в возрасте 90 лет. Он находился у власти с 1959 по 2011 год. Похороны Кастро пройдут 4 декабря. Как завещал команданте, его останки будут кремированы.

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Кроме того, в честь кубинского революционера Фиделя Кастро будет названа одна из вершин в Северной Осетии. Об этом сообщил президент Федерации альпинизма республики Казбек Хамицаев.

«В Северной Осетии все знают Фиделя Кастро, весть о его кончине здесь восприняли с глубокой печалью. Он был символом свободы, которая высоко ценится у осетин, а также был другом гордости осетинского народа — генерала армии Иссы Плиева, который во время карибского кризиса командовал группой советских войск на Кубе. Мы окажем Фиделю Кастро почести в виде присвоения его имени горной вершине, а также проведем открытый республиканский турнир по скалолазанию и альпинизму», — цитирует Казбека Хамицаева ТАСС.