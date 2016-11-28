Грозный, 28 ноября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Финансирование Чеченской Республики урезать нельзя. Каких-то привилегий по бюджету власти региона не требуют, но просят учитывать при расчете бюджетных расходов на Чечню, что республика до сих пор не оправилась после военных действий, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«С 1994 года здесь погибли сотни тысяч мирных российских граждан. Около семи тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести, остались десятки тысяч инвалидов, сирот. И с этим народом я должен работать, с каждым человеком найти общий язык, объединить под российским флагом, чтобы людей опять не обманули и не использовали в новой войне против нашего государства», — объяснил свое заявление чеченский лидер.

Людям, у которых сожгли дома, убили родных, приходится переживать моральные и физические страдания, считает Кадыров. Несправедливым, по его мнению, является то, что за потерю во время военных действий всего имущества, жителям Чечни выплатили всего 350 тысяч рублей.

Если бы Чечня оставляла себе деньги, которые она платит в качестве налогов в федеральный бюджет, а также нефть и газ, которые добываются в республике, ей не пришлось бы столько просить в виде дотаций, считает глава республики.

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Кадыров: «Нас не может устраивать предложенный Минфином проект бюджета»

Большие претензии высказал Кадыров к руководству Минэконом развития и Минфину России. «Минэкономразвития России давно должно было предложить конкретную программу для нашего региона. Если мы дотационные, так помогите заработать! Выберите инвестиционные проекты, обяжите банки профинансировать их, субсидировать!», — считает глава региона.

Но, по его словам, федеральные министерства этим не занимаются, а «все какие-то макроэкономические показатели подсчитывает вместо того, чтобы ходить по земле, на которой люди живут». «Вот Улюкаев уже и досчитался, сидит теперь под домашним арестом», — не преминул заметить Кадыров.

Он опроверг информацию о том, что Чечне из федеральной казны постоянно перепадает больше, чем другим субъектам РФ, а также то, что в прошлом году Чечне было увеличено на восемь процентов финансирование, в то время как другим регионам оно было снижено в среднем на три процента.

По словам Кадырова, по федеральной целевой программе, рассчитанной до 2020 года, Чечне обещали 149 млрд рублей, а выделили только 79 млрд рублей. Послевоенному региону, по словам главы Чечни, этих «денег хватило лишь на то, чтобы восстановить коробки зданий».

«Голые стены, внутри пусто ─ ни оборудования, ничего! На это пришлось самим искать средства», — заметил чеченский лидер, однако при этом, по его словам, в 2007 году бюджет Чечни равнялся 9,6 млрд рублей, а спустя почти 10 лет — более 60 миллиардов.

«Мы работаем, не сидим с протянутой рукой, не ждем, пока копеечку пришлют», — подытожил Рамзан Кадыров.