Москва, 28 ноября, 2016, 11:07 — ИА Регнум.



Нефть

Волатильность нефтяных котировок в последние дни заметно возросла. Инвесторам никак не удается угадать, что же 30 ноября решат страны ОПЕК относительно сокращения объемов добычи сырья, говорит аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

«Пока стоимость смеси Brent остается относительно высокой, выше 47 долларов за баррель. Мы ожидаем, что решение ОПЕК и данные по запасам «черного золота» в США, которые будут опубликованы также 30 ноября, предопределят динамику стоимости нефти до конца 2016 года: либо они пойдут на 55, либо на 40 долларов за баррель», — считает аналитик.

Индекс доллара резко упал — на 0,5%, поэтому курс доллара опустится 28 ноября до 64,5 рубля, прогнозирует Антонов. «Курс евро 28 ноября снизится незначительно, до 68,6 рубля. На динамику торгов 28 ноября может повлиять выступление главы ЕЦБ, он прояснит дальнейшую политику регулятора», — предполагает эксперт.

30 ноября в Вене состоится встреча стран-участников ОПЕК, в ходе которой ожидается принятие решения о заморозке добычи нефти.