Москва, 28 ноября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Чистая прибыль группы ВТБ с января по октябрь 2016 года составила 38 млрд рублей, их них в октябре — 3,9 млрд рублей, следует из отчета группы по МСФО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прибыль

В аналогичном периоде прошлого года группа показала убыток в 7,9 млрд рублей. Чистые операционные доходы до создания резервов составили за 10 месяцев текущего года 412,4 млрд рублей, они выросли на 24,4% по сравнению с 2015 годом.

Чистые процентные доходы выросли на 51,1% и составили 344,4 млрдрублей. Чистые комиссионные доходы составили 63,1 млрд рублей, они прибавили 2,8%.

Достаточность капитала первого уровня по состоянию на 31 октября 2016 года составила 13,3%, общая достаточность капитала— 15%.