Иваново, 28 ноября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Власти Иванова ищут пути вывода из кризиса муниципального предприятия «Ивановский пассажирский транспорт» — соответствующую концепцию планируют разработать до конца текущего года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города по итогам совещаний 25 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутки

Концепцию в течение месяца должен представить сам перевозчик.

Как отмечалось на совещании, МУП «Ивановский пассажирский транспорт», как и многие муниципальные предприятия, в последние годы испытывает сложности, связанные с нехваткой финансирования, убыточностью производства.

Глава города Владимир Шарыпов охарактеризовал нынешнее состояние МУПа как крайне тяжелое, но подчеркнул, что администрация должна приложить максимальные усилия к сохранению в городе троллейбусного сообщения и муниципального предприятия в частности.

По данным местных СМИ, для полного возмещения потерь в доходах МУПа в 2016 году необходим 101 млн рублей. На начало февраля, как сообщало ИА, сумма долгов предприятия составляла около 100 млн рублей, при этом дотации из горбюджета сократили на 30%. В сентябре из бюджета выделили на компенсацию 17,2 млн рублей, в октябре — 22 млн рублей, в ноябре планируется выделить еще 9,6 млн рублей. Однако эти деньги идут только на поддержание работы предприятия — проблемы же как были, так и остаются.

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В числе возможных путей решения вопросов с долгами обсуждалась бюджетная поддержка, а также продажа активов МУПа и последующий пересмотр маршрутного сообщения.

Сегодня предприятие «Ивановский пассажирский транспорт» осуществляет троллейбусные пассажирские перевозки по 11 маршрутам. Троллейбусный парк включает 129 машин, из которых на маршруты выходят 92 единицы. На предприятии работает 859 человек.

В 2014—2015 году в городе появились слухи о возможном отказе от троллейбусов (в 2007 году в городе прекратилось трамвайное движение), однако власти приняли решение сохранить троллейбусное движение. В мае МУП «ИПТ» провело опрос горожан: 92% опрошенных выступили за сохранение троллейбуса. При этом почти половина горожан выразила уверенность, что город вполне может обойтись без маршруток.