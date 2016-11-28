Москва, 28 ноября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. В октябре 2016 года жители России ощутили заметный скачок цен на плодоовощные культуры. Рост цен на овощи и фрукты отметили 65%, в т.ч. 25% — существенный), ощутимым стало подорожание мяса и мясопродуктов (66%). Большинство покупателей отметили также подорожание молочной продукции (63%), хлебобулочных изделий (52%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Борис Кустодиев. Торговка овощами (фрагмент). 1920

Чуть менее половины респондентов, приобретающих продукты, заметили рост ценников на сахар (48%), крупы и макароны (47%). При этом 32% и 41%, соответственно, считают, что ценники остались на прежнем уровне.

Подорожание коммунальных платежей ощутили 67% что, однако, заметно ниже, чем год назад (81%). Повышение цен на бензин заметил каждый второй (50%). Расходы на проезд в общественном транспорте по-прежнему остаются наиболее постоянной, среди прочих, статьей расходов: о повышении цен на них сказали только 29%, тогда как 51% не отмечают изменений в сумме оплаты.

Опрос проведен 29−30 октября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.