Ижевск, 28 ноября, 2016, 10:50 — ИА Регнум. В Удмуртии по факту гибели сотрудника склада компании «Ижтрейдинг» при пожаре поводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского СУ СКР.

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По версии следствия, причина пожара — неисправность электропроводки. На место происшествия выехал следователь, проводятся необходимые мероприятия, направленные на всех установление обстоятельств и причин произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ижевске в результате пожара на складе у гипермаркета «Три банана» погиб один человек, еще четыре человека пострадалиОтмечается, что состояние 4-х пострадавших, спасенных во время пожара на складе, местные врачи оценивают как удовлетворительное.