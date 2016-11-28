Бразилиа, 28 ноября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Международному коллективу специалистов удалось обнаружить прямое доказательство наличия воды в глубоких недрах планеты. По мнению ученых, на глубине около 1000 км может лежать целый океан, исследование опубликовано в журнале Lithos, кратко его излагает New Scientist.

Pixabay.com Океан

В Бразилии в окрестностях реки Сан-Луис был найден алмаз возрастом около 90 млн лет, выброшенный на поверхность извержением вулкана. Изучение минерала показало, что в нем содержатся вкрапления, связанные с присутствием гидроксильных ионов.

Эти соединения могли попасть в минерал вместе с водой. Они состоят из феррипериклаза — породы, составляющей около пятой части минеральной фазы нижней мантии Земли, расположенной на глубине от 660 до 2900 км. По оценкам ученых, алмаз сформировался на глубине около 1000 км.

Ранее ученые на основе изучения минералов показали, что под поверхностью Земли на глубине от 410 до 660 км скрыт океан, возраст которого составляет 2,7 млрд лет. При этом древний водоем превышает размерами Мировой океан.