Ростов-на-Дону, 28 ноября, 2016, 10:48 — ИА Регнум.



Vk.com/fcrostov Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа

«Переноса матча с «Зенитом» не будет. Будем играть в жестком графике», — сказал после победной встречи с «Анжи» рулевой «Ростова» Иван Данильянц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих 28 ноября.

По словам главного тренера донского клуба, какой состав выйдет на поле стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, пока неизвестно.

«Будет день, будет пища. Так далеко загадывать не можем. У нас небольшой состав, ограниченные возможности. Например, на разминке Миха Мевля опять получил травму. К счастью, вышел играть с «Анжи» на характере. Будем собираться и думать», — сказал глава тренерского штаба ростовчан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впереди у «Ростова» два матча РФПЛ. 30 ноября желто-синие встретятся на выезде с «Уралом», 3 декабря на ростовском стадионе «Олимп-2» — с питерским «Зенитом». 6 декабря донской клуб в Нидерландах будет бороться с местным ПСВ за право участия в Лиге Европы УЕФА.

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