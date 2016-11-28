Москва, 28 ноября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. По итогам 2015 года шесть регионов России увеличили производство молока более чем на 5%: Республика Ингушетия (на 11,5%), Калужская область (на 11,2%), Калининградская область (на 8,8%), Кировская область (на 6,8%), Тульская область (на 6%), Вологодская область (на 5,6%). В целом удовлетворены качеством молочной продукцией: 33% респондентов оценили качество молока, реализуемого в своем регионе, как хорошее, 7,6% — отличное, 37% — удовлетворительное. Лишь 22% опрошенных не удовлетворены качеством, сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

На господдержку молочной отрасли в 2016 г. законом о бюджете предусмотрено 77,2 млрд руб., сводной бюджетной росписью на 1 октября 2016 г. — 75,9 млрд руб., кассовое исполнение за 9 месяцев 2016 г. — 57,9 млрд руб. (76,35%).

При этом в 2016 г. отмечается значительный рост объема господдержки молочной отрасли по отдельным мероприятиям Госпрограммы. Так, объем субсидий на 1 кг молока увеличился в 1,6 раза по сравнению с 2015 г., на возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) — в 15 раз.

На фоне увеличения объема субсидий, выделяемых из федерального бюджета, объемы молока, производимого сельскохозяйственными организациями и КФХ, в 2015 г. были снижены в 26 регионах из 80.

Также был проведен анализ формирования розничной цены молока, который показал, что продвижение молока-сырья по цепочке «производитель — переработчик — торговая сеть» добавляет к его стоимости более 100%. Так, в 2015 г. средняя выручка производителя сырого молока, получающего господдержку, составила около 21 руб./литр, при этом розничная цена молока (2,5−3,2% жирности) в среднем составила 47 руб./литр.

При этом отмечается снижение качества производимой продукции в связи с заменой недобросовестными производителями в целях экономической выгоды животных жиров на растительные. Только за 1 полугодие 2016 г. Роспотребнадзором было выявлено 214 случаев фальсификации сливочного масла, молока питьевого — 44, сыров — 37, сметаны — 27, творога — 42, мороженного — 4.

По результатам лабораторных исследований учреждений, подведомственных Россельхознадзору, за период с 1 января 2016 г. по 5 августа 2016 г. были отобраны пробы 7 879 партий молочной продукции в 84 регионах Российской Федерации, из которых 1 973 (25%) признаны несоответствующими требованиям по показателям качества. Кроме того, выявлены и другие серьёзные нарушения.

По результатам проведенного анализа направлены информационное письмо в правительство Российской Федерации и отчет в палаты Федерального Собрания.