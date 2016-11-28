Якутск, 28 ноября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. При снижении температуры горячей воды нужно применять индивидуальный подход. Так, для Якутии такие изменения вряд ли будут приемлемы — учитывая расстояния и температурный режим в республике, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM депутат республики Гаврил Парахин.

Serviciodenoticias.net Вода

«У нас регион такой, что к нем всегда индивидуальный подход должен быть. Температурный режим воды — это очень важно. Люди в Якутии эксплуатируют по-другому одежду и автомобили. Не просто же это так, а потому, что всё быстрее остывает. Так и с водой. Понижение её температуры, тем более с нашими старыми коммуникациями (70% из них не менялось со времён советского союза), в республике неприемлемо», — уверен парламентарий.

Парахин подчёркивает, что для других регионов это может быть полезно и доступно, но не для Якутии, где вода итак не всегда доходит до потребителей с той температурой, которую требует Роспотребнадзор. «К нам должен быть подход немного другой. Перед применением подобных мер необходимо подготовить экспертное заключение», — также сказал депутат. По его словам, в Якутске около 3000 рублей в месяц, суммарно и горячая, и холодная, уходит на семью из четырёх человек.

Напомним, по сообщениям СМИ, министерство здравоохранения России намерено обсудить с Роспотребнадзором идею снижения температуры горячей воды в водопроводах жилых домах с 60° до 50°. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова. Позже представитель ведомства Олег Салагай заверил, что изменение температуры горячей воды возможно только при соблюдении строгих технических требований.