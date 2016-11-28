Ярославль, 28 ноября, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области подписало соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы. Для ратификации документа 25 ноября в Ярославль прибыл мэр столицы Сергей Собянин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов и Сергей Собянин

Сергей Собянин отметил, что Москву и Ярославскую область уже связывает длительное сотрудничество. Москва является одним из ключевых стратегических партнеров Ярославской области. На ее долю приходится 20% от общего товарооборота предприятий региона в Центральном федеральном округе — свыше 31 миллиарда рублей. Ярославцы поставляют в Москву широкий спектр товаров, в частности, лакокрасочные, строительные материалы, молочную и мясную сельхозпродукцию.

По словам Собянина, Москва и Ярославский регион продолжают сотрудничество в области здравоохранения: за последние полгода более тысячи ярославцев получили помощь в столичных клиниках. Кроме того, вполне продуктивно и взаимодействие в сфере образования: в Ярославле работает несколько филиалов московских вузов, в которых обучаются около 9 тысяч человек. Основной туристический поток в областном центре также сформирован именно за счет Москвы и Московского региона.

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов видит дальнейшие перспективы сотрудничества со столицей в сферах IT-технологий, культуры, туризма, образования.

«Кроме того, мы надеемся на ваше содействие в продвижении продукции ярославских производителей на столичный рынок и решении других актуальных вопросов. Особое внимание в следующем году, объявленном Президентом страны Годом экологии, считаю необходимым уделить совместным проектам, связанным с охраной окружающей среды», — пояснил Дмитрий Миронов.

Подписанное соглашение предусматривает сохранение и развитие ранее сложившихся отношений в сфере торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, содействие развитию межрегиональной экономической интеграции. Кроме того, стороны планируют вместе искать решение вопросов, касающихся инвестиционной и инновационной деятельности, создавать условия для установления и расширения деловых связей между субъектами малого и среднего предпринимательства, обмениваться опытом в наиболее значимых социальных сферах. Как подчеркнул Сергей Собянин, документ — это, по сути, «программа действий на ближайшие пять лет».