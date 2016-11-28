Улан-Удэ, 28 ноября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Депутат Народного хурала Бурятии Виктор Абушеев, обвиняемый в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сегодня, 28 ноября, сообщили в республиканском следственном управлении СКР.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

По данным следствия, с 2008 года Абушеев являлся учредителем ООО «Байкальская строительная компания». В 2013 году в связи с участием в выборах в республиканский парламент он формально избавился от принадлежащей ему доли уставного капитала компании. Однако, по данным следствия, фактически он продолжал единолично руководить ею через подконтрольных генеральных директоров и находящихся под его влиянием учредителей.

В августе 2014 года по итогам состоявшегося аукциона между компанией депутата и управлением капитального строительства Бурятии был заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству объектов электроснабжения автотуристического кластера «Байкальский», расположенного в селе Нижняя Иволга Иволгинского района.

Согласно сметной документации, подрядчик, в том числе, обязался разместить на территории кластера пять трансформаторных подстанций общей стоимостью более 33 млн рублей. Но Абушеев распорядился закупить более дешевое оборудование. В итоге его компания поставила на туристический объект пять трансформаторных подстанций другой модификации с худшими характеристиками и общей стоимостью в 20 млн рублей.

Как уточнили в СУ СКР по Бурятии, депутат «ввел в заблуждение» главного инженера ГКУ УКС правительства региона, который согласовал замену поставленного оборудования и подписал документы для его полной оплаты. В результате подрядчику незаконно была оплачена поставка более дешевых трансформаторных подстанций по их сметной стоимости в размере более 33 млн рублей. В итоге были похищены почти 13,5 млн рублей, которыми парламентарий распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, об аресте Виктора Абушеева стало известно в июне текущего года. В Народном хурале эту информацию корреспонденту ИА REGNUM тогда не прокомментировали, сославшись на то, что не могут комментировать действия следователей.

Согласно информации с официального сайта республиканского парламента, Виктор Абушеев избран по одномандатному избирательному округу № 3. Он является членом фракции «Единая Россия». Декларированный доход парламентария за 2015 год составил 1 046 760 рублей.