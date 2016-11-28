Берлин, 28 ноября, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Профсоюз немецкой авиакомпании Lufthansa Vereinigung Cockpit (VС) намерен продлить забастовку пилотов, начатую ранее: акция будет продолжена 29 и 30 ноября, сообщает Reuters.

Tagesschau.de Забастовка пилотов Lufthansa

Решение о продлении протестных действий связано с неудачным ходом переговоров профсоюза с руководством компании, которое не пошло работникам навстречу в вопросе повышения оплаты труда пилотов. Согласно планам профсоюза, 29 ноября забастовка коснётся пилотов ближнемагистральных рейсов, 30 ноября к ней присоединятся пилоты на дальнемагистральных рейсах из Германии.

Напомним, эта забастовка началась утром 23 ноября. Требования бастующих — повышение заработной платы на 22% для 5,4 тысяч пилотов — до апреля будущего года. Работодатель предложил пилотам повышение на 2,5%, причём до конца 2018 года.