Пекин, 28 ноября, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Всемирно известный британский ученый Стивен Хокинг поощряет инициативу властей КНР, желающих построить новый адронный коллайдер последнего поколения. По мнению ученого, это придаст огромный толчок к развитию мировой науки.

Avivas.ru Адронный коллайдер

С мнением Хокинга согласен известный математик Яу Шинтан, который предложил ускорить темпы строительства уникального объекта. По изначальному плану, новый коллайдер должен был быть запущен к 2028 г., пишет «Сина синьвэнь».

Длина китайского коллайдера составит 52 км., мощность адронов около 70 тераэлектронвольт. Благодаря увеличению длины, столкновения частиц могут быть изучены с большей точностью.

Строительство коллайдера будет проходить поэтапно. По неподтвержденным данным, приблизительная стоимость проекта составляет $3 млрд.