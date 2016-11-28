Ростов-на-Дону, 28 ноября, 2016, 10:16 — ИА Регнум.



Vk.com/fcrostov Защитник «Ростова» Фёдор Кудряшов

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Иван Данильянц после победы его подопечных над «Анжи» (2:0) назвал игру важной и сложной. «Сложность в том, что за три дня играли с двумя разными по уровню соперниками. Это не значит, что «Анжи» слабый клуб. Просто после «Баварии» был эмоциональный всплеск. Было тяжело восстановиться эмоционально», — сказал после встречи 15-го тура РФПЛ наставник. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих 28 ноября. В первом тайме жёлто-синие делали ошибки, но после перерыва команда прибавила. Тем не менее, «Анжи» создавал моменты. «Ростов» же вновь победил на характере.

«Мы не лезли сильно вперед. Просто у «Анжи» хорошие футболисты, соперник отлично организован», — отметил Данильянц.

Что касается предстоящих игр РФПЛ, то они состоятся в срок. Так, 30 ноября желто-синие встретятся с «Уралом», а 3 декабря — с питерским «Зенитом». Оба матча состоятся в намеченные дни, несмотря на запрос ростовского клуба о переносе матча с гостями из северной столицы. Перенести встречу планировалось в связи с тем, что 6 декабря желто-синие играют заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. С голландским ПСВ желто-синие встретятся в Нидерландах. «Ростову» нужна или победа, или ничья, чтобы продолжить выступление в Лиге Европы УЕФА.

Напомним, что на прошлой неделе «Ростов» обыграл на своём поле «Баварию» из Мюнхена. Итоговый счет на табло — 3:2. Победу дебютантов Лиги чемпионов как российские, так и зарубежные СМИ назвали сенсационной.

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