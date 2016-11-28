Грозный, 28 ноября, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Учитель, завысивший оценки детям Рамзана Кадырова, не проработает в Чечне и одного дня. Об этом глава республики заявил, опровергая мнение о том, что отличниками его дети стали благодаря особому статусу их родителя.

Ян Стен. Строгий учитель (фрагмент). 1668

«Если бы моему ребенку незаслуженно завысили оценку, клянусь Аллахом, сделал бы все, чтобы этот преподаватель ни дня не работал в республике. Зачем обижать детей? Они сами способны всего добиться, без медвежьих услуг», — заявил Кадыров в интервью ТАСС.

По словам чеченского лидера, его дети круглые отличники. Три сына Кадырова не избалованы, живут по строгому расписанию: после школы ─ домашнее задание, потом спорт. Отец растит их «настоящими мужчинами, воинами, они никого и ничего не боятся».

Самое главное, как отмечает Кадыров, что он дал в жизни и сыновьям, и дочерям, — это знание Корана. Один из детей — Адам начал учить его в три года, успешно одолев шестьсот страниц текста на арабском. И этим Рамзан Кадыров очень гордится.