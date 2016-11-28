Учителям, завысившим оценки детям Кадырова, грозит увольнение
Грозный, 28 ноября, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Учитель, завысивший оценки детям Рамзана Кадырова, не проработает в Чечне и одного дня. Об этом глава республики заявил, опровергая мнение о том, что отличниками его дети стали благодаря особому статусу их родителя.
«Если бы моему ребенку незаслуженно завысили оценку, клянусь Аллахом, сделал бы все, чтобы этот преподаватель ни дня не работал в республике. Зачем обижать детей? Они сами способны всего добиться, без медвежьих услуг», — заявил Кадыров в интервью ТАСС.
По словам чеченского лидера, его дети круглые отличники. Три сына Кадырова не избалованы, живут по строгому расписанию: после школы ─ домашнее задание, потом спорт. Отец растит их «настоящими мужчинами, воинами, они никого и ничего не боятся».
Самое главное, как отмечает Кадыров, что он дал в жизни и сыновьям, и дочерям, — это знание Корана. Один из детей — Адам начал учить его в три года, успешно одолев шестьсот страниц текста на арабском. И этим Рамзан Кадыров очень гордится.