Обнародовано фото фрески из «домового храма» Порошенко
Киев, 28 ноября, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Журналист и волонтер Юрий Касьянов на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал фотографию, якобы сделанную в «домовом храме» президента Украины Петра Порошенко.
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На снимке видно, что на фреске Порошенко представлен в виде римского патриция.
Автор поста, обращаясь к главе государства, критикует Порошенко за проводимую им политику и невыполненные обещания.
«Где, кстати, ваш бизнес, который вы торжественно клялись продать?.. В офшорах?.. А Липецкая фабрика — в Липецке?.., — пишет волонтер. — Не хотите рассказать, как вы стали миллиардером в нищей стране? Как все эти фабрики и заводы, построенные трудом нескольких поколений украинцев, оказались в вашем кармане?..»