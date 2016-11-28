Архангельск, 28 ноября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. В последнее время в правительстве Архангельской области прошли кадровые изменения. Главная их особенность — достаточно молодой возраст назначенцев. Так, Андрей Шестаков назначен заместителем председателя правительства Архангельской области. Ранее он совмещал этот пост с должностью министра строительства и архитектуры Поморья. Новым главой регионального минстроя стал Михаил Яковлев, возглавлявший ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор». Яковлеву 36 лет и он достаточно новая фигура в правительственной структуре.

Цитата из м/ф «Молодильные яблоки». реж Иван Аксенчук. 1974. СССР Молодильное яблоко

Кроме того, руководителем инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области стала Анна Ивченко. Это назначение прошло после серии публикация в ИА REGNUM, посвященных несогласованному ремонту Никольской часовни в поселки Ракула. Ранее начальник управления министерства по охране памятников Виталий Охремчук заявлял, что жителей, затеявших спасение церкви, ждет уголовное дело.

Также в ноябре назначен заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области 30-летний Иван Дементьев. Это новая должность в правительстве. Планируется, что Дементьев будет курировать работу двух департаментов — по местному самоуправлению и по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области.

Эксперты, опрошенные ИА REGNUM, считают, что привлечение молодых кадров к руководящим должностям в Архангельской области дело хорошее, но имеет и свои подоплеки.

«Акцент на местные и опытные кадры не может не радовать, ведь сначала в архангельском правительстве начала складываться практика назначения жителей других регионов. Мы с коллегами по областному Собранию депутатов даже выходили тогда с инициативой о введении, так называемого «ценза оседлости», — говорит зампредседателя комитета по местному самоуправлению областного Собрания депутатов Сергей Пивков. — Например, новому министру строительства и архитектуры Михаилу Яковлеву 36 лет, а за его плечами уже руководство областным дорожным агентством «Архангельскавтодор». Или недавно назначенному заместителю руководителя администрации губернатора Архангельской области Ивану Дементьеву, в чьи обязанности теперь будет входить взаимодействие с депутатским корпусом, вообще 30 лет, а он успел поработать главой Вилегодского района».

«Безусловно, ставка на молодые кадры кому-то может показаться и рискованной, но этот выбор можно понять», — заключает Пивков.

Также в Архангельской области недавно прошли и новые назначения глав муниципальных образований, и тут тоже не обошлось без участия молодежи. По новой системе избрание глав, которая всего несколько лет реализуется в регионе, произошла смена глав Устьянского района и муниципального образования «Соловецкое». Так, главой Устьян стал 33-летний Алексей Хоробров, а Соловков — 35-летний Евгений Тютюков.

«Оба, несмотря на возраст, имеют огромный опыт. Алексей Хоробров, например, работал в юридическом департаменте регионального правительства, а затем и заместителем министра по внутренней политике и местному самоуправлению, а Евгений Тютюков — был депутатом областного Собрания пятого созыва, после чего трудился под началом заместителя губернатора Архангельской области по развитию Соловецкого архипелага», — говорит Сергей Пивков. — Надеюсь, что взятая тенденция омоложения и обновления правительства Архангельской области опытными кадрами продолжится, и во главу угла всегда будет браться базовый принцип — профессионализм».

Заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по региональной политике и вопросам местного самоуправления Юрий Шаров считает, что назначение молодых кадров на ответственные должности в правительстве Архангельской области имеет и обратную сторону медали.

«Губернатором заявляется о сокращении чиновников на 10%. И при это вводится новая должность заместителя руководителя администрации, который будет курировать депутатов. Зачем нужна такая должность? Тем более с назначением туда человека, о котором мало кто что знает, кроме его опыта муниципальной службы (Иван Дементьев — прим.ред.), — рассуждает Юрий Шаров. — Считаю, что там должен быть авторитетный и мудрый человек. Но справится ли с такой ответственностью молодой человек 30 лет?».

Парламентарий уверен, что при каждом молодом министре обязательно должен быть советник-наставник.

«Так прямо и должна называться должность. Это человек с огромным профессиональным опытом и связями в профессиональной среде. Именно этого не хватает всем последним администрациям Архангельской области», — резюмирует Юрий Шаров.

Напомним, что ранее правительство области покинул Андрей Алмазов — министр труда и социального развития региона.