Москва, 28 ноября, 2016, 10:04 — ИА Регнум.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

В России численность работников, замещавших должности гражданской службы в федеральных госу­дарственных органах, на конец сентября 2016 года составила 38,0 тыс. человек или 77,8%2) от общей численности работников этих органов3). Штаты должностей гражданской службы были укомплекто­ваны на 85,9% (в соответствующем периоде 2015 г. — на 84,1%).

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных госу­дарственных органах составила 104,3 тыс. рублей (104,2% к январю — сентябрю 2015 г.).

Данные о численности, укомплектованности должностей и среднемесячной начисленной за­работной плате гражданских служащих по ветвям власти в январе — сентябре 2016 г.:

Численность (на конец периода)

Укомп-лекто-ванность должнос-тей, %

Среднемесячная заработная плата (без выплат социального характера)

тыс.человек

в %от общей числен-ности работ-ников

тыс.рублей

в % к соответствую-щему периоду предыдущего года

В федеральных государственных органах4)

38,0

77,8

85,9

104,3

104,2

из них в органах:

законодательной власти

2,7

73,6

84,8

155,0

116,2

исполнительной власти

30,0

80,8

87,5

92,3

104,1

судебной власти и прокуратуры

2,1

43,7

76,7

108,7

100,0

других государственных органах

1,5

96,6

87,0

138,1

96,9

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1) Без ФСТЭК России, СВР России, ФСБ России, ФСО России, ГУСП.

2) С I квартала 2016 г. включены сотрудники центрального аппарата МВД России, соответственно, снизилась доля замещавших должности государственной гражданской службы.

3) В общую численность работников в соответствии со штатным расписанием, кроме государственных гражданских служащих, включаются работники, замещавшие государственные должности, должности иного вида федеральной государственной службы (сотрудники, имевшие специальные звания), должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, а также персонал по охране и обслуживанию зданий.

4) Включая Администрацию Президента Российской Федерации.

В январе — сентябре 2016 г. в 51 федеральных министерствах, службах, агентствах (76,1% от их общего числа) уровень среднемесячной заработной платы гражданских служащих был ниже, чем сложившийся в среднем по экономике города Москвы1) (84,1 тыс. рублей).

Среднемесячная начисленная заработная плата, численность и укомплектованность должностей гражданских служащих федеральных государственных органов за январь — сентябрь 2016 года1)

Среднемесячная заработная плата

Численность на конец периода, человек

Укомп-лектован-ность долж-ностей,%

рублей

в % к соответ-ствующему периоду предыду-щего года

Администрация Президента РФ

199 856

96,8

1737

74,2

Совет Федерации Федерального Собрания РФ

179 844

118,6

931

81,2

Государственная дума Федерального Собрания РФ

141 079

114,4

1768

86,8

Аппарат правительства РФ

190 113

96,5

1405

90,9

Министерство внутренних дел РФ

79 982

99,2

536

91,0

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

111 138

108,4

368

71,5

Министерство иностранных дел РФ

148 831

101,6

3239

97,4

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству

55 608

137,6

198

80,2

Министерство обороны РФ

84 544

102,3

2868

87,6

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству

61 482

101,6

265

78,2

Федеральное агентство специального строительства

118 644

124,7

190

70,4

Министерство юстиции РФ

91 308

114,1

570

85,5

Федеральная служба исполнения наказаний

68 019

102,6

35

92,1

Федеральная служба судебных приставов

64 067

91,8

579

94,1

Государственная фельдъегерская служба РФ

70 937

111,6

13

86,7

Федеральная служба по финансовому мониторингу

74 418

97,8

391

89,9

Федеральное архивное агентство

59 609

104,7

47

82,5

Управление делами президента РФ (федеральное агентство)

116 921

105,4

485

95,5

Министерство здравоохранения РФ

94 802

111,5

451

91,5

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

72 340

102,9

209

82,0

Федеральное медико-биологическое агентство

71 844

106,8

197

83,5

Министерство культуры РФ

69 269

97,9

289

91,7

Федеральное агентство по туризму

64 837

103,3

62

92,5

Министерство образования и науки РФ

74 267

103,5

600

91,9

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

63 283

107,6

180

94,2

Федеральное агентство по делам молодежи

50 860

82,8

85

94,4

Министерство природных ресурсов и экологии РФ

69 869

104,5

386

88,7

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

72 221

88,1

84

88,4

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

55 978

100,8

124

91,2

Федеральное агентство водных ресурсов

62 222

94,6

85

84,2

Федеральное агентство лесного хозяйства

65 530

98,1

175

76,4

Федеральное агентство по недропользованию

55 662

93,7

107

92,2

Министерство промышленности и торговли РФ

72 056

105,2

925

87,8

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

62 242

105,3

109

90,8

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока

95 706

89,7

194

85,8

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ

75 736

101,3

296

91,1

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

59 069

102,2

160

82,5

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

58 558

107,2

136

91,9

Федеральное агентство связи

55 572

101,8

73

92,4

Министерство РФ по делам Северного Кавказа

93 942

133,2

179

78,9

Министерство сельского хозяйства РФ

93 768

123,2

499

88,8

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

92 455

107,2

139

94,6

Федеральное агентство по рыболовству

66 752

107,9

182

87,5

Министерство спорта РФ

75 585

94,2

238

85,6

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

67 198

98,4

284

89,0

Министерство транспорта РФ

74 093

107,1

542

87,4

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

64 317

103,5

238

96,4

Федеральное агентство воздушного транспорта

58 883

104,4

331

92,5

Федеральное дорожное агентство

56 325

105,6

212

92,2

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

53 077

102,8

105

94,6

Федеральное агентство морского и речного транспорта

60 592

113,6

166

93,3

Министерство труда и социальной защиты РФ

78 679

106,9

412

96,5

Федеральная служба по труду и занятости

76 453

105,8

187

93,0

Министерство финансов РФ

108 975

101,4

1214

82,6

Федеральная налоговая служба

91 225

101,1

901

80,2

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

78 072

100,1

249

82,7

Федеральная таможенная служба

76 922

107,3

805

92,7

Федеральное казначейство (федеральная служба)

99 161

83,9

638

81,0

Министерство экономического развития РФ

77 095

103,8

1772

90,9

Федеральная служба по аккредитации

63 266

104,6

109

85,8

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

101 325

102,3

526

95,5

Федеральная служба по интеллектуальной собственности

63 904

88,7

92

97,9

Федеральное агентство по государственным резервам

55 143

109,8

255

95,9

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

52 119

100,4

591

88,3

Министерство энергетики РФ

69 502

106,1

329

88,2

Федеральная антимонопольная служба

81 467

125,5

865

73,3

Федеральная служба государственной статистики

66 919

105,2

618

82,5

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

70 554

102,4

195

91,1

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

95 730

102,8

420

65,2

Федеральное агентство научных организаций

69 518

105,7

494

69,5

Федеральное агентство по делам национальностей

53 341

101,1

82

91,1

Конституционный суд РФ

146 434

110,7

234

69,0

Верховный суд РФ

129 210

100,7

922

66,2

Судебный департамент при Верховном Суде РФ

77 410

94,2

478

91,7

Генеральная прокуратура РФ

82 094

94,9

441

96,5

Следственный комитет РФ

61 944

138,9

10

90,9

Другие федеральные государственные органы

Счетная палата РФ

161 987

94,8

993

82,6

Центральная избирательная комиссия РФ

101 743

112,6

272

98,2

Аппарат уполномоченного по правам человека

68 514

101,6

195

97,5

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1) В структуре федеральных органов исполнительной власти до Указа Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 157.