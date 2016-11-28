Численность (на конец периода) Укомп-лекто-ванность должнос-тей, % Среднемесячная заработная плата (без выплат социального характера) тыс.человек в %от общей числен-ности работ-ников тыс.рублей в % к соответствую-щему периоду предыдущего года В федеральных государственных органах4) 38,0 77,8 85,9 104,3 104,2 из них в органах: законодательной власти 2,7 73,6 84,8 155,0 116,2 исполнительной власти 30,0 80,8 87,5 92,3 104,1 судебной власти и прокуратуры 2,1 43,7 76,7 108,7 100,0 других государственных органах 1,5 96,6 87,0 138,1 96,9 _______________ 1) Без ФСТЭК России, СВР России, ФСБ России, ФСО России, ГУСП. 2) С I квартала 2016 г. включены сотрудники центрального аппарата МВД России, соответственно, снизилась доля замещавших должности государственной гражданской службы. 3) В общую численность работников в соответствии со штатным расписанием, кроме государственных гражданских служащих, включаются работники, замещавшие государственные должности, должности иного вида федеральной государственной службы (сотрудники, имевшие специальные звания), должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, а также персонал по охране и обслуживанию зданий. 4) Включая Администрацию Президента Российской Федерации. В январе — сентябре 2016 г. в 51 федеральных министерствах, службах, агентствах (76,1% от их общего числа) уровень среднемесячной заработной платы гражданских служащих был ниже, чем сложившийся в среднем по экономике города Москвы1) (84,1 тыс. рублей). Среднемесячная начисленная заработная плата, численность и укомплектованность должностей гражданских служащих федеральных государственных органов за январь — сентябрь 2016 года1) Среднемесячная заработная плата Численность на конец периода, человек Укомп-лектован-ность долж-ностей,% рублей в % к соответ-ствующему периоду предыду-щего года Администрация Президента РФ 199 856 96,8 1737 74,2 Совет Федерации Федерального Собрания РФ 179 844 118,6 931 81,2 Государственная дума Федерального Собрания РФ 141 079 114,4 1768 86,8 Аппарат правительства РФ 190 113 96,5 1405 90,9 Министерство внутренних дел РФ 79 982 99,2 536 91,0 Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 111 138 108,4 368 71,5 Министерство иностранных дел РФ 148 831 101,6 3239 97,4 Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 55 608 137,6 198 80,2 Министерство обороны РФ 84 544 102,3 2868 87,6 Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 61 482 101,6 265 78,2 Федеральное агентство специального строительства 118 644 124,7 190 70,4 Министерство юстиции РФ 91 308 114,1 570 85,5 Федеральная служба исполнения наказаний 68 019 102,6 35 92,1 Федеральная служба судебных приставов 64 067 91,8 579 94,1 Государственная фельдъегерская служба РФ 70 937 111,6 13 86,7 Федеральная служба по финансовому мониторингу 74 418 97,8 391 89,9 Федеральное архивное агентство 59 609 104,7 47 82,5 Управление делами президента РФ (федеральное агентство) 116 921 105,4 485 95,5 Министерство здравоохранения РФ 94 802 111,5 451 91,5 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 72 340 102,9 209 82,0 Федеральное медико-биологическое агентство 71 844 106,8 197 83,5 Министерство культуры РФ 69 269 97,9 289 91,7 Федеральное агентство по туризму 64 837 103,3 62 92,5 Министерство образования и науки РФ 74 267 103,5 600 91,9 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 63 283 107,6 180 94,2 Федеральное агентство по делам молодежи 50 860 82,8 85 94,4 Министерство природных ресурсов и экологии РФ 69 869 104,5 386 88,7 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 72 221 88,1 84 88,4 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 55 978 100,8 124 91,2 Федеральное агентство водных ресурсов 62 222 94,6 85 84,2 Федеральное агентство лесного хозяйства 65 530 98,1 175 76,4 Федеральное агентство по недропользованию 55 662 93,7 107 92,2 Министерство промышленности и торговли РФ 72 056 105,2 925 87,8 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 62 242 105,3 109 90,8 Министерство РФ по развитию Дальнего Востока 95 706 89,7 194 85,8 Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 75 736 101,3 296 91,1 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 59 069 102,2 160 82,5 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 58 558 107,2 136 91,9 Федеральное агентство связи 55 572 101,8 73 92,4 Министерство РФ по делам Северного Кавказа 93 942 133,2 179 78,9 Министерство сельского хозяйства РФ 93 768 123,2 499 88,8 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 92 455 107,2 139 94,6 Федеральное агентство по рыболовству 66 752 107,9 182 87,5 Министерство спорта РФ 75 585 94,2 238 85,6 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 67 198 98,4 284 89,0 Министерство транспорта РФ 74 093 107,1 542 87,4 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 64 317 103,5 238 96,4 Федеральное агентство воздушного транспорта 58 883 104,4 331 92,5 Федеральное дорожное агентство 56 325 105,6 212 92,2 Федеральное агентство железнодорожного транспорта 53 077 102,8 105 94,6 Федеральное агентство морского и речного транспорта 60 592 113,6 166 93,3 Министерство труда и социальной защиты РФ 78 679 106,9 412 96,5 Федеральная служба по труду и занятости 76 453 105,8 187 93,0 Министерство финансов РФ 108 975 101,4 1214 82,6 Федеральная налоговая служба 91 225 101,1 901 80,2 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 78 072 100,1 249 82,7 Федеральная таможенная служба 76 922 107,3 805 92,7 Федеральное казначейство (федеральная служба) 99 161 83,9 638 81,0 Министерство экономического развития РФ 77 095 103,8 1772 90,9 Федеральная служба по аккредитации 63 266 104,6 109 85,8 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 101 325 102,3 526 95,5 Федеральная служба по интеллектуальной собственности 63 904 88,7 92 97,9 Федеральное агентство по государственным резервам 55 143 109,8 255 95,9 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 52 119 100,4 591 88,3 Министерство энергетики РФ 69 502 106,1 329 88,2 Федеральная антимонопольная служба 81 467 125,5 865 73,3 Федеральная служба государственной статистики 66 919 105,2 618 82,5 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 70 554 102,4 195 91,1 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 95 730 102,8 420 65,2 Федеральное агентство научных организаций 69 518 105,7 494 69,5 Федеральное агентство по делам национальностей 53 341 101,1 82 91,1 Конституционный суд РФ 146 434 110,7 234 69,0 Верховный суд РФ 129 210 100,7 922 66,2 Судебный департамент при Верховном Суде РФ 77 410 94,2 478 91,7 Генеральная прокуратура РФ 82 094 94,9 441 96,5 Следственный комитет РФ 61 944 138,9 10 90,9 Другие федеральные государственные органы Счетная палата РФ 161 987 94,8 993 82,6 Центральная избирательная комиссия РФ 101 743 112,6 272 98,2 Аппарат уполномоченного по правам человека 68 514 101,6 195 97,5 _______________ 1) В структуре федеральных органов исполнительной власти до Указа Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 157.