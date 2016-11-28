Среднемесячная заработная плата
Численность на конец периода, человек
Укомп-лектован-ность долж-ностей,%
рублей
в % к соответ-ствующему периоду предыду-щего года
Администрация Президента РФ
199 856
96,8
1737
74,2
Совет Федерации Федерального Собрания РФ
179 844
118,6
931
81,2
Государственная дума Федерального Собрания РФ
141 079
114,4
1768
86,8
Аппарат правительства РФ
190 113
96,5
1405
90,9
Министерство внутренних дел РФ
79 982
99,2
536
91,0
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
111 138
108,4
368
71,5
Министерство иностранных дел РФ
148 831
101,6
3239
97,4
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
55 608
137,6
198
80,2
Министерство обороны РФ
84 544
102,3
2868
87,6
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
61 482
101,6
265
78,2
Федеральное агентство специального строительства
118 644
124,7
190
70,4
Министерство юстиции РФ
91 308
114,1
570
85,5
Федеральная служба исполнения наказаний
68 019
102,6
35
92,1
Федеральная служба судебных приставов
64 067
91,8
579
94,1
Государственная фельдъегерская служба РФ
70 937
111,6
13
86,7
Федеральная служба по финансовому мониторингу
74 418
97,8
391
89,9
Федеральное архивное агентство
59 609
104,7
47
82,5
Управление делами президента РФ (федеральное агентство)
116 921
105,4
485
95,5
Министерство здравоохранения РФ
94 802
111,5
451
91,5
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
72 340
102,9
209
82,0
Федеральное медико-биологическое агентство
71 844
106,8
197
83,5
Министерство культуры РФ
69 269
97,9
289
91,7
Федеральное агентство по туризму
64 837
103,3
62
92,5
Министерство образования и науки РФ
74 267
103,5
600
91,9
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
63 283
107,6
180
94,2
Федеральное агентство по делам молодежи
50 860
82,8
85
94,4
Министерство природных ресурсов и экологии РФ
69 869
104,5
386
88,7
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
72 221
88,1
84
88,4
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
55 978
100,8
124
91,2
Федеральное агентство водных ресурсов
62 222
94,6
85
84,2
Федеральное агентство лесного хозяйства
65 530
98,1
175
76,4
Федеральное агентство по недропользованию
55 662
93,7
107
92,2
Министерство промышленности и торговли РФ
72 056
105,2
925
87,8
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
62 242
105,3
109
90,8
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока
95 706
89,7
194
85,8
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
75 736
101,3
296
91,1
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
59 069
102,2
160
82,5
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
58 558
107,2
136
91,9
Федеральное агентство связи
55 572
101,8
73
92,4
Министерство РФ по делам Северного Кавказа
93 942
133,2
179
78,9
Министерство сельского хозяйства РФ
93 768
123,2
499
88,8
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
92 455
107,2
139
94,6
Федеральное агентство по рыболовству
66 752
107,9
182
87,5
Министерство спорта РФ
75 585
94,2
238
85,6
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
67 198
98,4
284
89,0
Министерство транспорта РФ
74 093
107,1
542
87,4
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
64 317
103,5
238
96,4
Федеральное агентство воздушного транспорта
58 883
104,4
331
92,5
Федеральное дорожное агентство
56 325
105,6
212
92,2
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
53 077
102,8
105
94,6
Федеральное агентство морского и речного транспорта
60 592
113,6
166
93,3
Министерство труда и социальной защиты РФ
78 679
106,9
412
96,5
Федеральная служба по труду и занятости
76 453
105,8
187
93,0
Министерство финансов РФ
108 975
101,4
1214
82,6
Федеральная налоговая служба
91 225
101,1
901
80,2
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
78 072
100,1
249
82,7
Федеральная таможенная служба
76 922
107,3
805
92,7
Федеральное казначейство (федеральная служба)
99 161
83,9
638
81,0
Министерство экономического развития РФ
77 095
103,8
1772
90,9
Федеральная служба по аккредитации
63 266
104,6
109
85,8
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
101 325
102,3
526
95,5
Федеральная служба по интеллектуальной собственности
63 904
88,7
92
97,9
Федеральное агентство по государственным резервам
55 143
109,8
255
95,9
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
52 119
100,4
591
88,3
Министерство энергетики РФ
69 502
106,1
329
88,2
Федеральная антимонопольная служба
81 467
125,5
865
73,3
Федеральная служба государственной статистики
66 919
105,2
618
82,5
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
70 554
102,4
195
91,1
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
95 730
102,8
420
65,2
Федеральное агентство научных организаций
69 518
105,7
494
69,5
Федеральное агентство по делам национальностей
53 341
101,1
82
91,1
Конституционный суд РФ
146 434
110,7
234
69,0
Верховный суд РФ
129 210
100,7
922
66,2
Судебный департамент при Верховном Суде РФ
77 410
94,2
478
91,7
Генеральная прокуратура РФ
82 094
94,9
441
96,5
Следственный комитет РФ
61 944
138,9
10
90,9
Другие федеральные государственные органы
Счетная палата РФ
161 987
94,8
993
82,6
Центральная избирательная комиссия РФ
101 743
112,6
272
98,2
Аппарат уполномоченного по правам человека
68 514
101,6
195
97,5
_______________
1) В структуре федеральных органов исполнительной власти до Указа Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 157.