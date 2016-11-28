Грозный, 28 ноября, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никогда не говорил, что убивал российских солдат. Подобные фразы якобы от его имени в СМИ — это целенаправленные вбросы. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Никогда, нигде, никому, ни в шутку, ни всерьез не говорил, что убивал русских солдат. Ни разу не произнес такую фразу! Эти слова приписывают мне, они умышленно запущены в Сеть», — сказал Кадыров.

Кадыров подчеркнул, что подобные заявления о нём — наглая ложь. Он уточнил, что во время первой чеченской компании «с оружием в руках был со своим народом».

«Маленький был тогда, глупый, но всегда находился рядом с отцом», — отметил он.

Кадыров сказал, что помнит, как у боевиков забрали, спасли двух пленных солдат и одного контрактника. Затем этих людей передали в штаб.

«Муса Дадаев, он работает сейчас министром сельского хозяйства в нашем правительстве, тоже вырвал из рук бандитов и вернул федералам пленных контрактников. Он сказал тогда: «Мы не звери. Отнеситесь к ним по-человечески. Пусть едут домой, расскажут матерям и женам, что чеченцы защищают свою землю», — напомнил Кадыров.

Глава Чечни сказал, что его могут заподозрить в нечестности: что он боится говорить правду. «Будь я проклят, если не отвечаю, как было! Мне скрывать нечего», — сказал он. Кадыров подчеркнул, что он ходил с отцом, который как муфтий спас многих военных от гибели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кадыров совершил рабочие визиты в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты. Оба визита посвящены вопросам активизации отношений республики с двумя ближневосточными странами в сфере экономики, образования, борьбы с терроризмом.