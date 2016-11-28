Волгоград, 28 ноября, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Жители Волгограда хотят дать новому, строящемуся к чемпионату мира по футболу стадиону новое имя. Так, только за последние несколько дней на популярной платформе для гражданских инициатив появилось сразу две петиции по этому поводу, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Volganet.ru Строящийся в Волгограде стадион к ЧМ

Одна инициативная группа обратилась с просьбой к губернатору Волгоградской области переименовать после окончания мундиаля стадион «Волгоград-Арена» в честь скончавшегося 26 ноября легендарного команданте Фиделя Кастро. Таким образом, волгоградцы намерены отдать «должное памяти Великого исторического деятеля и способствовать развитию добрых отношений между Россией и Кубой».

Авторы обращения — волгоградские социалисты — напоминают, что «Волгоград лидер кубинской революции посетил в 1963 году. Его с восторгом встречали десятки тысяч горожан. Он посетил Волжскую ГЭС, Мамаев курган и выступил на заполненном Центральном стадионе, на месте которого теперь строится новый — «Волгоград Арена».

«Фидель — настоящий герой, который отдал всю свою жизнь за то, чтобы сделать лучше жизнь своих соотечественников. Он — Данко нашего времени, память о нем должна остаться в веках», — пишет в комментариях Андрей Сергеев.

Пока под петицией подписались чуть более ста человек.

Другие активисты считают, что новый стадион должен носить имя первого губернатора Волгоградской области Ивана Шабунина, руководившего регионом с 1991 по 1996 год.

«Трудно недооценить вклад Ивана Шабунина в развитие спорта региона. Именно со временем его губернаторского срока связаны одни из наиболее выдающихся достижений волгоградских спортсменов. В частности, именно на этот период пришелся расцвет волгоградского футбольного клуба «Ротор», — пишет автор петиции, напоминая еще о целом ряде побед волгоградских спортсменов на Олимпиадах.

«Память об этом периоде до сих пор живет в сердцах волгоградцев и жителей Волгоградской области. Просим принять решение о присвоении стадиону Волгоград-арена имени Ивана Петровича Шабунина», — сказано в обращении, которое будет направлено в Министерство спорта РФ, администрацию Волгоградской области и мэрию Волгограда.

В комментариях подписавшиеся, количество которых на сегодня составило 94 человека, отмечают, что Иван Шабунин достоин, чтобы его именем назвали стадион, такие люди должны оставаться в памяти, и что «это был лучший волгоградский губернатор, много сделавший для региона».

Читайте также: Строящийся к ЧМ-2018 стадион в Волгограде начали накрывать крышей

На будущем стадионе к ЧМ в Волгограде достроили трибуны

Напомним, строительство стадиона «Волгоград Арена» на 45 тысяч зрительских мест началось в 2014 году в рамках программы подготовки волгоградского региона к проведению матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Согласно контракту, объект должен быть сдан в ноябре 2017 года. Стадион примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Они пройдут 18, 22, 25 и 28 июня 2018 года В настоящее время строительство спортивной арены идет по графику. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, «нет вопросов, связанных ни со сроками, ни с качеством, ни с финансированием — все обеспечено в полном объеме». По некоторым видам работы даже ведутся с опережением графика.

В ноябре на «Волгоград Арене» специалисты «Стройтрансгаза» приступили к возведению самой большой в России вантовой кровли, эта работа продлится в течение трех месяцев. Одновременно на стадионе продолжается устройство инженерных систем, строительство стен внутри здания. В апреле следующего года специалисты приступят к формированию футбольного поля. На главном спортивном объекте уже побывали первые посетители — волгоградские футболисты и болельщики.

Изначально стадион называли «Победа». Однако в октябре FIFA утвердила официальное название спортивной арены — «Волгоград Арена».