Москва, 28 ноября, 2016, 10:02 — ИА Регнум. По итогам октября в России реализовано 514 автомобилей японского бренда Subaru. При этом наиболее популярной моделью стал компактный кроссовер Forester, сообщает «Автостат Инфо».

Doctorchip.com Subaru Forester

По сравнению с октябрем 2015 года, продажи Subaru на отечественном рынке сократились на 4,6% — год назад объем продаж составил 539 шт. В октябре 2016 года было продано 383 автомобиля Subaru Forester, что на 3% больше, чем годом ранее.

Универсал Subaru Outback предпочли 90 покупателей, что на 33% меньше, чем в октябре 2015 года. Продажи модели Impreza, напротив, выросли на 28% с составили 41 единицу.

В целом с января по октябрь включительно в России было продано 4426 экземпляров Subaru, что на 17,2% меньше, чем в 2015 году. За этот период объем продаж Subaru Forester составил 3021 единицу (-21,2%), Subaru Outback — 919 штук (+156%), Subaru Impreza — 478 штук (-57,1%). Кроме того, модели Subaru BRZ, Legacy и XV были реализованы по два экземпляра каждая.