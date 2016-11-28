Москва, 28 ноября, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Власти Москвы решили активнее бороться с нарушителями, которые закрывают или снимают номера на своих автомобилях, чтобы избежать штрафов, поскольку это связано также и с антитеррористической безопасностью. Такое заявление сделал 28 ноября глава городского департамента транспорта Максим Ликсутов. Всего же, по его словам, с начала 2016 на спецстоянки переместили 4,5 тысячи автомобилей с закрытыми и нечитаемыми номерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эвакуация автомобиля

«Если машина припаркована с нарушением правил, она будет эвакуирована. Если автомобиль стоит с нечитаемыми номерами, сотрудники Администратора московского парковочного пространства и Центра организации дорожного движения будут этот знак освобождать от всяких закрытий, и если парковка не оплачена, будут выписывать штраф», — подчеркнул чиновник.

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По словам главы Дептранса, ведомство вынуждено пойти на такие меры, чтобы обеспечить антитеррористическую безопасность граждан на наступающих новогодних и рождественских праздниках.

«Я дал поручение максимально жестко реагировать на такие нарушения, усилить контроль. Мы будем делать это массово, тем более что у нас количество инспекторов обычно в декабре увеличивается», — заключил Ликсутов.

По его словам, в Москве с начала года из-под запрещающих остановку и стоянку знаков задержали и переместили на спецстоянки более 4,5 тысяч автомобилей без номеров или с нечитаемыми номерами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бескомпромиссная борьба городских властей и автомобилистов не утихает ни на один день. Сокращая количество бесплатных парковочных мест, власти одновременно предпринимают попытки заставить всех соблюдать свои правила. Для тех, кто будет максимально быстро оплачивать принудительную эвакуацию своего автомобиля, обещаны 25% скидки.

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