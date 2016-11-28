Токио, 28 ноября, 2016, 09:54 — ИА Регнум. В Японии из-за бурной критики посетителей закрыли каток, подо льдом которого были заморожены 5 тыс. мертвых рыб, сообщает 28 ноября France Press.

Asahicom.jp Замороженная рыба подо льдом катка «Space World» в Японии

Каток в парке развлечений «Space World» города Китакюсю, расположенного на севере острова Кюсю, был закрыт в воскресенье, 27 ноября. Посетители «Space World» посчитали, что действия администрации парка являются неэтичными и попросили закрыть каток, сообщил представитель парка развлечений «Space World» Кодзи Шибата.

Shuichan.cc Замороженная рыба подо льдом катка «Space World» в Японии

Напомним, ледяной каток в парке развлечений «Space World» на юго-западе Японии открылся 12 ноября. Администрация «Space World» посчитала, что рыба должна создать впечатление замороженного моря.

Сейчас каток закрыт, около недели уйдет на то, чтобы каток растаял. Компания «Space World» проведет церемонию прощания в честь замороженной рыбы.