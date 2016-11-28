Курган, 28 ноября, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Дело екатеринбургской воспитательницы Евгении Чудновец, приговоренной Катайским районным судом к шести месяцам лишения свободы за репост видео, где в детском лагере якобы издевались над ребенком, продолжает обрастать новыми подробностями. Корреспонденту ИА REGNUM удалось побеседовать с отцом вожатого Данилы Безбородова.

Wallspaper.ru Фемида

Напомним, в «деле Чудновец» — масса нюансов не в пользу правосудия. Это уже отметили и прокуратура Зауралья, и Следственный комитет России в лице руководителя. Напомним фабулу дела. Воспитательница детского сада Евгения Чудновец, будучи администратором одной из групп в социальной сети, летом 2015 года перепостила видео, которое обнаружила на фейковом аккаунте. На видео — ребенок со спущенными штанами в туалете детского лагеря. Трехсекундный ролик из трех, судя по которым со стороны понятно, что ребенок делал неприглядные вещи по приказу взрослых. Моментальное видео вызвало широкий гневный резонанс. Лиц, якобы участвовавших в травле ребенка, а именно, вожатого Данилу Безбородова и воспитательницу Татьяну Куршеву, нашли и уже осудили. Безбородов получил три года лишения свободы, а Куршева — шесть лет.

Видео попало в сеть оригинальным способом. Воспитатель с подругами, по словам свидетелей, «отдыхали» в катайском кафе, приняв горячительного, смеялись, хохотали над снятым и, возможно, никогда никто, кроме них и ребенка, не узнал об их непедагогических приемах воспитания непослушных подопечных. Но владелица мобильного записывающего устройства, на котором были записаны издевательства, забыла его после бурного праздника в кафе. Устройство попало в руки сына катайского предпринимателя. С какой целью самим предпринимателем было опубликовано видео, до сих пор не ясно. Из трех опубликованных в сети роликов Евгения Чудновец перепостила в группу тот, где ребенок снят со спины. Евгения Чудновец утверждает, что сделала репост видео, чтобы привлечь внимание к проблеме издевательского отношения к детям в летних лагерях. И, как известно, ей это удалось.

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Однако на этом цепочка суровых наказаний не закончилась. За репост Евгению объявили в федеральный розыск и задержали в Екатеринбурге. Суд продлился два месяца. Ее обвинили в обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и приговорили к шести месяцам лишения свободы за распространение детской порнографии. Кроме того, тот же Катайский районный суд вынес постановление о передаче трёхлетнего сына женщины в органы опеки Орджоникидзевского района Екатеринбурга. И вновь апелляция, теперь от бывшего мужа Евгении — отца ребенка, у которого, как пояснил адвокат Алексей Бушмаков, помимо отца есть также бабушка и тетя.

Приговор Чудновец вызвал широкий общественный резонанс. За Евгению вступились общественники и представители надзорных органов. О намерении добиваться пересмотра приговора уже заявила прокуратура Зауралья, также дополнительную проверку начал СКР.

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При этом отметим, что вожатого Данилу Безбородова и воспитательницу лагеря Татьяну Куршеву ранее осудили без особого общественного резонанса. Юноша и девушка отправлены отбывать срок в колонии.

«А кто вступится за осужденного вожатого?» — спрашивает его отец Федор Безбородов. Он настаивает на непредвзятом пересмотре приговора.

«Суд приговорил моего несовершеннолетнего ребёнка к трём годам лишения свободы с формулировкой судьи: «Не вижу оснований не верить словам потерпевшего». На данный момент наш сын отбывает наказание в колонии общего режима ИК-1 города Кургана. Я прошу о непредвзятом рассмотрении дела. И за пределами Курганской области, — говорит Федор Безбородов. — Моего несовершеннолетнего сына осудили в очень тяжком преступлении, не имея доказательств. А сейчас ещё на всю страну прокричали с телеэкрана, что он признался в издевательствах над малолетним, и продолжают писать в статьях. Но он не признал своей вины, так как он просто был вожатым на том отряде. Вожатым, к которому дети тянулись, любили его».

Федор Безбородов уверяет, что издевательств над малолетним подопечным не было. Есть только видео с очень нестандартным поведением ребенка. «Обвинение строится только на словах потерпевшего — ни одного свидетельского показания предоставлено не было, и одного видеоролика с неустановленной датой, на котором нет ни одной части тела нашего сына, или даже голоса, — поясняет Безбородов-старший. — Обвинение нам предъявили в последний момент по тяжкой статье 132 часть 4».

«Как велось судебное разбирательство — вот что нужно показывать на всю страну»

Федор Безбородов рассказал, как, на его взгляд, «фабриковался» обвинительный вердикт против его сына: «Началось с того, что суд, ссылаясь на то, что «не будем травмировать психику малолетнего», отказал в допросе потерпевшего. С этим можно согласиться. Но если посмотреть видео допроса и осмотра места пришествия, то ребёнок в окружении незнакомых людей и на видеокамеру ведёт себя более, чем уверенно, ему даже льстит всеобщее внимание и подбадривание со стороны следствия. Далее суд отказывает в повторном допросе всех свидетелей — детей, проживающих в одном отряде с потерпевшим, второй вожатой этого отряда Алёны, диджея лагеря Данила, которого мальчик называл как непосредственного свидетеля преступления. То есть отказывает в допросе тех, кто мог непосредственно пролить свет на дело».

Кроме того, ни следствие, ни суд не пытались установить конкретную дату преступления, отмечает Федор Безбородов, а ведь у его сына могло быть алиби на тот момент. Экспертиза пострадавшему мальчику была проведена амбулаторно, без предоставления видеоматериалов, без показаний детей, проживающих с ним в лагере, а ведь именно там, вдали от матери, бабушки, школы, ребёнок повёл себя неадекватно — он раскрепостился, заявляют представители осуждённых.

«Ходатайство адвоката о проведении комплексной экспертизы пострадавшему ребенку было отклонено судом, — говорит Федор Безбородов. — Отказано судом и в допросе экспертов. По этой причине мы вынуждены были обратиться к специалисту — психиатру высшей категории, кандидату медицинских наук, доценту кафедры психиатрии Южно-Уральского государственного медицинского университета Полецкому, которому предоставили все материалы дела. Заключение специалиста суд не принимает на рассмотрение и ещё раз отказывает в проведении комплексной экспертизы».

Федор Безбородов считает, что вина его сына не доказана. «После этого процесса я не верю ни в государственных людей, ни в справедливость суда. Я всегда гордился нашей страной, её людьми, но эти люди растоптали самое дорогое, что есть у меня, — это мою семью».

Можно понять горе отца, чьего единственного сына на заре вступления во взрослую жизнь осудили, как ему кажется, несправедливо. Но отказ суда в глубоком исследовании поведения и поступков пострадавшего ребенка более чем странен. Специалисты могли бы помочь не столько обвиняемому, если тот не виновен, но и самому ребенку, испытавшему издевательства.

Безотносительно данного дела, уральский психолог Анна Кирьянова заявила в своем блоге: детям не всегда можно верить.

«И таких случаев немало, следователи знают об этом, — пишет Анна Кирьянова. — И один мальчик вот так давал показания, очень уверенно — он сам верил в то, что говорил. И после допроса следователь сказал: «Я вижу, у тебя отличная память. Но ответь тогда на контрольный вопрос. Чтобы подтвердить свою отличную память. На столе у меня лежали два карандаша. Какого цвета они были и где именно лежали?» Ребенок уверенно сказал, что красный и синий карандаши лежали так-то и так-то. Он отлично помнит! Да. Никаких карандашей на столе не было… Вот об этой особенности детского восприятия следует нам всем знать. И не спешить с выводами. О чем я очень прошу всегда, очень. Обвинить легко — и взрослого, и ребенка. И делать выводы можно только после специальной беседы со специальным психологом — такие есть. Если дело, конечно, не требует немедленного вмешательства».