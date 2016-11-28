Канберра, 28 ноября, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Любители коротать вечера за просмотром телевизора рискуют прожить на 5 лет меньше тех, кто предпочитает более активный образ жизни. К такому выводу пришли австралийские специалисты, сообщает «Экономика сегодня».

Gamekult.com Перед телевизором

По мнению ученых, каждый час, проведенный перед «голубым экраном», сокращает продолжительность жизни примерно на 22 минуты. Дело в том, что зачастую люди ведут малоподвижный образ жизни, что приводит к проблемам со здоровьем.

Однако риск болезней еще более усугубляется для тех, кто проводит перед телевизором значительную часть свободного времени. Им грозят заболевания сердечной мышцы и сосудов, а также ожирение и даже сахарный диабет.