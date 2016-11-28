Москва, 28 ноября, 2016, 09:43 — ИА Регнум. После трех дней консолидации в районе 49 долл./барр., котировки Brent резко обвалились во второй половине торгов пятницы. За день баррель подешевел на 3,32%, хотя по итогам пятидневки оказался в небольшом «плюсе» благодаря ралли на открытии недели. Цена обосновалась над уровнем 47, но в свете разногласий в ОПЕК+, продажи актива могут продолжиться, отметил региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Катализатором продаж под занавес торгов послужили известия об отказе Саудовской Аравии принимать участие во встрече ОПЕК с Россией, запланированной на 28 ноября. Не секрет, что страны ОПЕК, включая СА, хотят, чтобы Россия пошла именно на сокращение добычи, полагая, что заморозка при таких объемах производства будет неэффективной. Сама же Россия дала понять, что готова только на заморозку, которая, по словам Александра Новака, будет равносильна сокращению добычи на 200−300 тыс. барр./сутки. При этом не нужно забывать и о позиции Ирана, который по-прежнему надеется, что картель не станет настаивать на том, чтобы Тегеран зафиксировал добычу на уровне 1,1 млн барр./сутки. Непреклонны и саудиты, которые по-прежнему хотят участия Ирана в инициативе ОПЕК+», — пояснил Салас.

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«В целом, несмотря на общие заявления о «позитивных ожиданиях» и «сплоченности для поддержания рынка», по факту все еще наблюдается раскол в стане картеля, не говоря уже о формате ОПЕК+, где каждый продолжает перетягивать одеяло на себя. Если в ближайшие дни предварительные консультации, запланированные на 28 ноября, действительно сорвутся, игроки продолжат продавать Brent на фоне угасающих надежд на достижение договоренностей», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 28 ноября, мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику на фоне сомнений в том, что страны ОПЕК на встрече в Вене 30 ноября придут к окончательному соглашению об ограничении своего уровня добычи. По состоянию на 08:03 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,1%, до $48,19 за баррель. Цена на нефть марки WTI опускалась на 0,2%, до $45,97.