Лима, 28 ноября, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пригласил приехать с визитом в Москву президента Филиппин Родриго Дутерте. Об этом лидер Филиппин сообщил в интервью RT.

Presidential Communications Operations Office Родриго Роа Дутерте

Отмечается, что разговор между лидерами стран состоялся на полях саммита АТЭС в Перу. «В последний день мы виделись c Путиным, и он пожал мне руку. Он улыбнулся и сказал: «Жду вас в гости в России!» — сообщил Дутерте.

Дутерте принял приглашение, но обещал приехать позже. «Я холод не переношу», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, филиппинские СМИ распространили новость о грядущем визите Дутерте в Китай. Главная тема обсуждения с Пекином — избрание Дональда Трампа на пост президента США. Ещё одна тема — двусторонние отношения в направлении внешнеполитического курса.

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