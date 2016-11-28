Москва, 28 ноября, 2016, 09:33 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменены два десятка авиарейсов. Еще 16 рейсов задержаны, сообщает утром 28 ноября сервис «Яндекс. Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM

По данным сервиса, вылет одного лайнера отменен в аэропорту «Внуково», два рейса отменены в «Домодедово», вылет еще 7 отложен. В «Шереметьево» отменены 17 рейсов, еще 9 рейсов задержаны.

Как сообщают синоптики, 28 ноября в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшими прояснениями и небольшим снегом. Температура воздуха составит от — 2 до 0 градусов, к вечеру до — 5. В Подмосковье ожидается от — 5 до 0 градусов, сообщают «Метеоновости».