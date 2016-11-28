Москва, 28 ноября, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Рубль пребывал 25 ноября под давлением, ускорив падение во второй половине дня в тандеме с нефтяными котировками. Доллару не хватило импульса для пробоя отметки 65 руб., однако тот факт, что валюта тяготела к этому сопротивлению и закрылась у верхней границы внутридневного диапазона, говорит в пользу продолжения восходящего движения, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Также и пользу такого сценария говорит о ситуация на рынке нефти, где страны ОПЕК+ по-прежнему не хотят идти друг другу на уступки и пытаются максимально оградить себя от ограничительных мер в отношении добычи. После того, как Саудовская Аравия и Россия заявили о нежелании участвовать в технической встрече 20 ноября, предшествующей официальному саммиту, у рынка появились новые страхи по поводу провала переговоров», — пояснил Ковалев.

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«В начале новой недели игроки могут продолжить продажи актива, если экспортеры не поддержат котировки свежей порцией словесных интервенций. Так, уход нефти ниже 47 откроет паре доллар/рубль за пределы уровня 65 рублей», — предположил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 28 ноября Центробанк России понизил официальный курсдолалаоа и повысил курс евро. Так, курс евро к рублю вырос на 35,08 коп. — до 68,43 руб, курс доллара США понижен на 1,05 коп, составив 64,61 руб. Нефть марки Brent подешевела до 48,19 доллара за баррель.