Ростов-на-Дону, 28 ноября, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Святошинский районный суд Киева 28 ноября проведет в режиме видеоконференции допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о событиях на «майдане» в феврале 2014 года, сообщают «Вести ФМ».

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Янукович выступает в качестве свидетеля, он будет отвечать на вопросы из здания суда в Ростове-на-Дону. Ранее его должны были допросить 25 ноября, однако заседание было перенесено из-за того, что в суд не смогли доставить обвиняемых — бойцов «Беркута», которые содержатся в СИЗО. Здание СИЗО в тот день заблокировали радикалы.

По словам бывшего главы государства, власти Украины намеренно сорвали допрос 25 ноября, поскольку боятся что во время открытого процесса будут названы истинные виновные в преступлениях на Майдане.

Незаконно отстраненный президент Украины Виктор Янукович планировал дать свидетельские показания украинскому суду по делу о беспорядках в Киеве в феврале 2014 года, в ходе которых погибли более 100 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Янукович категорически не согласен с обвинениями киевских властей в причастности к смерти этих людей.

Стоит отметить, что ранее адвокат экс-президента Украины подчеркнул, что допрос Януковича состоится исключительно в открытом формате видеоконференции.